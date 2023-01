Las temperaturas estarán este viernes en Atienza entre -2°C y 4°C, el cielo estará muy nuboso, el viento será moderado con una velocidad de 25 km/h y de dirección norte

Sigue el frio y las heladas generalizadas este viernes en Guadalajara con -2°C de mínima y 9°C de máxima.

Las temperaturas estarán este viernes en Guadalajara entre -2°C de mínima y 9°C de máxima. El cielo estará un poco nuboso, el viento será moderado con una velocidad de 26 km/h y de dirección noroeste

viernes 27 de enero de 2023 , 08:47h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha, cielos poco nuboso o despejados aumentando a nuboso en el nordeste y tendiendo en el resto a intervalos nubosos. Probables brumas y nieblas matinales en cotas altas del nordeste y sureste, donde no se descartan nevadas débiles.



Se esperan temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso en el tercio oriental y temperaturas máximas que suben ligeramente en Albacete y se mantienen sin cambios significativos en el resto. Habrá heladas generalizadas, más débiles en el oeste. Viento de componente norte en general flojo arreciando durante las horas centrales.



Las termómetros oscilarán entre -2 y 9ºC en Albacete, entre -2 y 9ºC en Ciudad Real, -3 y 8ºCs en Cuenca, -2 y 9ºC en Guadalajara y entre -2 y 9ºC en Toledo.



Atención, este domingo puede ser la noche más fría de las últimas semanas.-



Las temperaturas seguirán siendo gélidas unos días más en España, tal y como informa este jueves Meteored, por lo que ya les advertimos que hasta la semana que viene seguiremos 'helados' en buena parte del país. Esta situación la arrastramos desde hace días, cuando se han llegado a registrar mínimas de hasta -15ºC en Pirineos, Castilla y León, Navarra o La Rioja.



De cara a este viernes, las nevadas serán intensas en los Pirineos y en la Cordilla Cantábrica. Esta tendencia se mantendrá también, aunque de forma más débil, en el norte de Galicia, en la meseta castellano leonesa, el alto Ebro o algunos puntos del sistema central. Asimismo, también deberán tener cuidado con los bancos de niebla en el norte peninsular y con las heladas en el interior.



En la zona suroeste se podrá ver un pequeño aumento de temperaturas, aunque no se esperan grandes cambios en el resto de la península. De esta manera se mantendrán los fuertes vientos en la costa gallega, en Ampurdán, en el norte de Baleares, en los Pirineos o el valle del Ebro.



Fin de semana gélido

En cuanto a sábado y domingo, no se prevé que el tiempo mejore. De hecho, en muchas zonas habrá que sacar el paraguas. Para el sábado se esperan lluvias débiles sobre todo en el norte del país, con más presencia en el norte gallego, en la vertiente cantábrica, Pirineos Occidentales o algunas zonas del Sistema Central. También continuarán las heladas en las zonas del interior y los Pirineos, que podrían llegar a los -15ºC.



Para el domingo, continuarán los cielos cubiertos en Baleares o el Estrecho, con posibilidad de precipitaciones débiles. La nieve también podrá cubrir algunos lugares de los Pirineos y la Cordillera Cantábrica, y las nieblas matinales estarán presentes a lo largos de las montañas del note.



La noche del domingo podría llegar a marcar récord, siendo la noche más fría de estas últimas semanas. En Castilla y León habrá comarcas que pueden despertar con el mercurio en -8ºC y -9ºC, de donde no se quedará lejos el parque madrileño del Retiro, que podría registrar 5ºC negativos.



Subida de temperaturas para la semana que viene

Según informa Meteored, a partir de la semana que viene las altas presiones se irán imponiendo desde el Atlántico. A pesar de que las heladas seguirán presentes, las temperaturas se irán recuperando de forma progresiva.