Las temperaturas estarán este jueves en Atienza entre 0°C y 11°C, podrían aparecer algunas nubes dispersas, el viento será flojo con una velocidad de 7 km/h y de dirección suroeste

Ausencia de lluvias, cielos soleados con 2°C de mínima y 14°C de máxima este jueves, día de la Cabalgata de los Reyes, en Guadalajara

La temperatura mínima este jueves en Guadalajara será de 2°C de mínima y 14°C de máxima. El cielo tendrá algunas nubes dispersas y el viento será muy débil flojo de unos 5 km/h y dirección nordeste

jueves 05 de enero de 2023 , 06:48h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas a primeras horas en La Mancha y en los valles de Tajo y Guadiana, asociados a brumas y bancos de niebla matinales.



Las temperaturas mínimas no sufrirán cambios, excepto en el nordeste, donde ascenderán ligeramente; mientras que las máximas permanecerán también sin cambios. Se esperan heladas débiles, excepto en el tercio occidental, y vientos flojos variables.



Las temperaturas oscilarán entre 1 y los 13ºC en Albacete, 1 y 11ºC en Ciudad Real, -2 y 14ºC en Cuenca, 2 y 14ºC en Guadalajara y entre 0 y 12ºC en Toledo.



¿Lloverá en la cabalgata de Reyes?



Para las tan ansiadas cabalgatas de Reyes, se espera un tiempo estable en gran parte del país. Predominarán los cielos despejados, a pesar de algunas nieblas. Por el momento, no se esperan cambios bruscos en las precipitaciones ni en las temperaturas, según ha afirmado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



Por su parte, 13 provincias activarán los avisos por riesgo de niebla. Entre estas se incluyen Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Albacete, Ciudad Real, Cáceres y Badajoz. En contraposición, predominará un tiempo anticiclónico, seco y soleado en la mayor parte del país. Esta generalización no se podrá aplicar a Galicia que tiene posibilidad de alguna lluvia débil en el área del Estrecho.



Respecto a las temperaturas, estas experimentarán pocos cambios a lo largo del día, sin grandes variaciones. A pesar de esto, puede haber heladas débiles en ambas mesetas, así como en la cordillera Cantábrica, el sistema Ibérico, y más intensas en los Pirineos.



Vuelven las lluvias

Para el viernes 6 de enero, día de Reyes, se mantendrán los cielos soleados en la mayor parte del país, exceptuando algunas zonas del norte, como Galicia. En esta zona noroeste habrá un frente que nublará los cielos, llegando a provocar chubascos al final del día.



Durante la jornada del sábado 7, surgirá otro frente por el oeste de la Península. Este provocará precipitaciones y un descenso de las temperaturas a lo largo del día. Ya en la tarde-noche, estas lluvias llegarán al centro peninsular y algunas zonas del suroeste.



Para terminar el fin de semana, el domingo 8 continuarán las precipitaciones a lo largo de todo el noroeste peninsular, que también se extenderán con menos intensidad a otras zonas de la mitad norte del país.