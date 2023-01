FORTALEZA DE CCOO en CLM : 60.000 afiliados con 4.500 de los 10.000 delegados sindicales que operan en la región

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 26 de enero de 2023 , 19:31h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, ha exhibido la "fortaleza" sindical de su formación, que según sus datos se traduce en 60.000 afiliados, una "cifra respetable" y que hace de la formación el "sindicato más representativo" con 4.500 de los 10.000 delegados sindicales que operan en la región.



"Nos meten en las urnas miles de votos. Tenemos muchos más votos que muchos partidos políticos y no lo hacemos en un día, sino en 365. La gente sigue confiando en CCOO para defender sus derechos", ha dicho.



Durante la rueda de prensa del tradicional Cocido de la Cuesta de Enero que ofrece el sindicato a los periodistas, ha dicho que la formación cuanta además con una asesoría jurídica por la que pasan "más de 10.000 personas" al año con un porcentaje de acierto "por encima del 80%", lo que hace que cuando se vulneran los derechos de los trabajadores "son los abogados los que restauran los derechos arrebatados y consiguen indemnizaciones".



Con todo, es la organización "más vertebrada que existe en Castilla-La Mancha" que genera "orgullo y responsabilidad".



Por otra parte, el secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha ha urgido a elevar el Salario Mínimo Interprofesional a 1.100 euros y ha reclamado diálogo a la "roñosa" patronal, recordando que en la región la balanza de pagos "depende del consumo interno".



Aunque se ha mostrado "especialmente optimista" no ha dejado de lado la crítica, aunque en Castilla-La Mancha hay "mimbres suficientes para que la economía crezca".



Solo falta "implementar medidas" y convencer a una patronal "roñosa que no apunta ni al horizonte ni al futuro", sino que "corta las alas al crecimiento de esta tierra, incluido el suyo propio".



"El crecimiento salarial es proporcional al beneficio empresarial. Nuestra balanza de pagos depende del consumo interno y eso depende de la capacidad adquisitiva", ha recalcado.