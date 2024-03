CCOO denuncia que el nuevo AVE Murcia-Burgos no va a tener parada en Albacete

Desde CCOO se pide a las administraciones local y regional que intercedan con Renfe para evitar que Albacete sufra un nuevo atropello más en materia ferroviaria

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 19 de marzo de 2024 , 11:25h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

A partir del próximo día 15 de abril, Renfe pone en circulación un tren AVE desde Murcia a Burgos, con paradas en Madrid, Segovia y Valladolid, pero sin parada en Albacete, a pesar de que de efectuarse la misma, solo penalizaría los tiempos de viaje entre 3 o 4 minutos y sería muy ventajosa para el propio negocio de la empresa ferroviaria pública española, por el atractivo que tienen esos destinos.



CCOO lamenta que Renfe no haya contemplado que el AVE que unirá Murcia con Burgos tenga parada en Albacete, máxime cuando es muy probable que, en un corto periodo de tiempo, dicho tren continúe a Vitoria, Bilbao, San Sebastián y Hendaya, una vez que hayan terminado las obras de alta velocidad en la conexión vasca.



La salida de Murcia del nuevo tren AVE está programada a las 6:30 horas; por lo que el paso por Albacete sería a las 7:50 horas, llegada a Madrid a las 9:20 horas, a Segovia a las 9:52 horas, Valladolid 10:26 horas y Burgos a las 11:03 horas. El regreso tiene la salida de Burgos a las 17:18 horas, Valladolid 18:00 h, Segovia 18:35, Madrid 19:15, (el paso por Albacete sería a las 20:45 horas) con llegada a Murcia 22:09 horas.



Incluir a Albacte en este trayectoi supondría recuperar un tren que ya tuvimos hace 15 años, aunque procedente de Alicante y por vía convencional, con el valor añadido de los actuales tiempos de viaje.



El responsable del sector ferroviario de CCOO Albacete, José García, ha recordado que “el 40% de los trenes AVE/ AVLO de la relación Madrid–Murcia no paran en Albacete, una decisión a la que venimos oponiéndonos desde el inicio del servicio y que, gracias a nuestras protestas, conseguimos que el tren AVLO parase aquí, desde su puesta en circulación el pasado 10 de diciembre. Por lo tanto, seguiremos peleando para que paren todos los trenes que Albacete merece, por historia ferroviaria, como ciudad y por volumen de viajeros”.



CCOO Albacete basa sus reivindicaciones en las cifras que demuestran la rentabilidad social, aunque por el contrario a Renfe poco o nada parece importarle que en nuestra ciudad, hablando exclusivamente de trenes de Alta Velocidad, haya días en los que se superan los 1.500 viajeros; que haya más de 250.000 personas usuarias entre Albacete–Madrid o que desde la llegada del AVE 5.100.000 personas hayan utilizado el servicio.



Por lo tanto, desde CCOO exigimos a Renfe la programación inmediata de la parada en Albacete de dicho tren AVE, y solicitamos a las Administraciones Locales y Regional que intercedan ante Renfe para que no perdamos esta oportunidad, que nos permitiría ir recuperando parte de lo que se perdió con la llegada del AVE.