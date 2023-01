Núñez no entiende la sobreactuación del “triunfalismo” de Page con el plan del Tajo porque “no garantiza agua para agricultores”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 25 de enero de 2023 , 16:09h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, no ha entendido el “triunfalismo” del Gobierno de Castilla-La Mancha tras la aprobación del plan de cuenca del Tajo porque, a su juicio, “no incluye un plan de futuro para garantizar este recurso al sector agrícola y ganadero” de Castilla-La Mancha.



En declaraciones a los medios tras un acto celebrado en Cuenca este miércoles, el presidente de los ‘populares’ se ha pronunciado sobre la aprobación de los planes de cuenca en el Consejo de Ministros de este martes.



“El acuerdo al que Emiliano García-Page y Pedro Sánchez han llegado no genera más agua para los ganaderos y agricultores de Castilla-La Mancha”, ha lamentado Núñez, por lo que se ha preguntado en qué escenario estamos ahora.



En primer lugar, el presidente del PP regional se ha mostrado de acuerdo en que el Gobierno de España ha puesto en marcha el cumplimiento de diversas sentencias y García-Page ha aplaudido el mismo.



En segundo lugar, se ha preguntado cuál es la inversión para desarrollar infraestructuras hidráulicas en la región o cual es la inversión que se va a llevar a cabo para mejorar el rendimiento del agua en Castilla-La Mancha.



Por último, ha indicado que con este nuevo plan de cuenca “los agricultores y ganaderos de la tierra no tienen más agua, que tiene que servir para que la agricultura pueda desarrollarse, ser más rentable y eficiente, y que se genere nueva actividad industrial y empresarial”, cosa que según Núñez “no sucede en Castilla-La Mancha”.



De este modo, ha indicado que le parece “muy bien” que se de cumplimiento a una sentencia “que va a traer algunas cosas buenas para Castilla-La Mancha” y que ha considerado “estupendo”, pero ha echado en falta “más dinero para inversiones hídricas en la región, que se garantice más agua a los agricultores y ganaderos para desarrollar sus explotaciones en la región, así como un verdadero plan de futuro para el agua en la comunidad autónoma”.



“NO” PIENSA EN EL REGANTE MURCIANO



Preguntado sobre el anuncio de que los regantes murcianos vayan a recurrir la aprobación de este plan de la cuenca del Tajo, Núñez ha indicado que él “no” está pensando en los regantes murcianos, sino “en los regantes de Castilla-La Mancha”.



“Lo que a mí me ocupa son las preocupaciones de mis paisanos: en mayo voy a ganar las elecciones y en junio voy a presidir Castilla-La Mancha, y por lo tanto tengo que tener claro cuál va a ser mi procedimiento en materia de agua, y ese es que quiero más agua para mis regantes, mis agricultores y mis ganaderos para que mejoren la viabilidad de sus explotaciones”, ha subrayado Núñez.



Como, a su juicio, “no van a tener más agua para sus explotaciones”, no ha entendido “el triunfalismo mostrado por el Gobierno regional porque tampoco se ha presentado un plan de futuro para el campo regional ni una mejora de las condiciones para el sector agrícola y ganadero”.



Aunque ha considerado que esta sentencia trae “cosas buenas para la región”, la comunidad “va a seguir teniendo un déficit muy importante para garantizar este recurso a agricultores y ganaderos”, por lo que ha mostrado un nivel de preocupación “alto” en esta materia.



“Tiene que haber inversión en agua para poner a Castilla-La Mancha en la vanguardia y sea una región de futuro”, ha esgrimido.



PAGE “NO ES EL MÁS INDICADO” PARA DECIR QUE SE PIDA PERDÓN



Por último, preguntado sobre las palabras de García-Page, que pedía este martes a los dirigentes de hace tres legislaturas que pida perdón “por haber vendido Castilla-La Mancha” con el memorándum del agua, Núñez ha indicado que el actual presidente de la comunidad “no es el más indicado para decir a la gente que pida perdón”.



“García-Page ha permitido que aquí se modifique el código penal, se despenalice la sedición, se estén rebajando penas a agresores sexuales, etcétera”.



Por eso, Núñez cree que “debería mirar primero qué están haciendo tanto él como dirigente y luego el PSOE”.