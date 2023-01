EL HOSPITAL DE GUADALAJARA COLAPSADO : Hasta 400 urgencias AL DÍA..."está al límite de ocupación"

lunes 23 de enero de 2023

En rueda de prensa, el responsable de Sanidad de UGT Servicios Públicos CLM, Fernando Peiró, advierte –además- de que la ocupación de camas en Guadalajara, como en el resto de la región, está cercana al 100%.



El sindicato considera necesaria la apertura de camas en la zona de ampliación del Hospital de Guadalajara y un aumento considerable en el número de profesionales



A falta de dos meses para la disolución de las Cortes, UGT ha hecho balance de las principales reclamaciones laborales de los profesionales de la Sanidad, reclamaciones “fundamentales” que siguen sin atenderse y “a las que no vamos a renunciar”.



En una rueda de prensa celebrada en Guadalajara, el responsable de Sanidad de UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha, Fernando Peiró, se refería al “afloramiento” de nuevas plazas estructurales y a la negociación de un concurso de traslado que permita la movilidad de estos trabajadores y trabajadoras.



Entre las reivindicaciones del sindicato que continúan sin atenderse, también apuntaba al derecho a la exención voluntaria de noches a partir de una determinada edad; la revisión del pago por kilometraje, “para que los profesionales no sigan poniendo dinero de su bolsillo a la hora de acercar la sanidad a nuestros pueblos en sus vehículos particulares”; el derecho a la jubilación anticipada; la reclasificación de grupos profesionales; y la revisión de funciones.



“En unidad de acción con el resto de organizaciones sindicales nos falta la Carrera Profesional, sistema que ya está puesto en marcha en todos los servicios de salud del país y que Castilla-La Mancha mantiene paralizado desde 2012. Sería el mejor reconocimiento al trabajo que cada día hacen estos profesionales y que han hecho durante los peores meses de pandemia”.



Fernando Peiró recordaba que la legislatura está a punto de concluir y que si, tal y como anunció el presidente regional, se va a legislar a favor de los profesionales sanitarios, “el tiempo se está acabando”.



Hospital de Guadalajara: “Su capacidad está al límite”



Con cifras de entre 360 y 400 urgencias al día, el responsable de Sanidad de UGT en la comunidad apuntaba que, tal y como ocurre en el resto de provincias, la capacidad del Hospital de Guadalajara se encuentra al límite y con una ocupación cercana al 100%.



Entiende que la realidad está demostrando que el número de profesionales sigue siendo insuficiente, de ahí que insista en convertir el empleo “flotante” –el temporal y con fecha de caducidad- en empleo “estable y duradero” a través de la creación de más plazas estructurales.



“Está bien que se abran nuevos edificios sanitarios (la ampliación del Hospital de Guadalajara, el segundo centro de salud de Azuqueca, los de Alcolea, Cifuentes...). En estos momentos se están ocupando mucho de los edificios, del continente, pero -a nuestro juicio- poco de lo que hay dentro, de los profesionales”, subrayaba Peiró.



Esta necesidad de plantilla también la reclama para las unidades que se están trasladando a la zona de ampliación del Hospital de Guadalajara. Tras el traslado el pasado 29 de septiembre del Servicio de Urgencias, el jueves de la semana pasada se puso en funcionamiento el Hospital de Día de Onco-Hematología. Las próximas unidades en trasladarse serán las de Geriatría y Salud Mental. Sin embargo, “es preciso la apertura de camas en la zona de ampliación, camas que en principio serían asignadas a especialidades quirúrgicas así como al resto de servicios y unidades que van en esta zona, algo que debe ir acompañado de un incremento de profesionales”.



Del mismo modo, asegura que la ampliación del Hospital debería llevar aparejada un incremento del personal de cocina, mantenimiento, laboratorio, mantenimiento, técnicos de rayo… trabajadores y trabajadoras a las que las nuevas instalaciones les está suponiendo una mayor carga de trabajo y a los que no se les está ofreciendo ningún tipo de refuerzo.