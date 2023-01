Núñez reclama a Page en Guadalajara que deje de derrochar el dinero de los castellanomanchegos y baje los impuestos en la región

Afirma que en la provincia de Guadalajara “miramos a Madrid con una perspectiva de cercanía, de colaboración y de conexión” en lo económico y “comprobamos que existen dos velocidades fiscales, burocráticas y administrativas muy diferenciadas”

lunes 23 de enero de 2023

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado a Emiliano García-Page que “deje de derrochar el dinero de los castellanomanchegos” y que “baje la presión fiscal en la región”, ya que deflactar el IRPF, eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones y bajar los impuestos de patrimonio, de transmisiones y de actos jurídicos documentados “es fundamental”.



Así lo ha indicado Núñez durante el Desayuno Informativo del PP de Guadalajara, junto al presidente provincial del PP, Lucas Castillo, y la candidata a la Alcaldía de la capital, Ana Guarinos, donde se ha hecho eco del informe de la intervención general del Estado que señala que Castilla-La Mancha, solo por detrás de Cantabria, ha sido durante el año 2022 la región más derrochadora del país.



“Le digo al PSOE que ya está bien, que con nuestros impuestos no se puede seguir jugando”, ha incidido, al tiempo que ha recordado que Castilla-La Mancha es la tercera Comunidad Autónoma que más impuestos paga del país y es la región más inflacionista.



Cabría pensar, ha dicho Núñez, que todo lo que recauda el Gobierno de Page se utiliza para inversiones en la región y que proyectos como el desdoblamiento de la carretera de Fontanar, el fuerte de San Francisco, la recuperación de la carrera profesional sanitaria, la modernización de la Atención Primaria o la captación de más profesionales sanitarios serían una realidad, pero “es triste comprobar que la gestión del PSOE se dedica a derrochar”.



Igualmente, el presidente regional del PP ha destacado que, durante el año 2022, el Gobierno de Page ha recaudado más de mil millones de euros extra como consecuencia de la alta inflación en la región y, ante esto, ha sido incapaz de aceptar las propuestas de bajadas de impuestos del PP.



Por ello, ha avanzado que aprobará en su primer Consejo de Gobierno a partir de la próxima legislatura su iniciativa para devolver más de 500 millones de euros a los bolsillos de los castellanomanchegos vía bajada de impuestos. Algo que se sumará a la puesta en marcha de una Ley de Simplificación Burocrática en el primer periodo de sesiones de las Cortes regionales a partir de mayo.



MADRID NO ES ENEMIGO DE GUADALAJARA Y DE CASTILLA-LA MANCHA



Núñez ha afirmado que en la provincia de Guadalajara “miramos a Madrid con una perspectiva de cercanía, de colaboración y de conexión” en lo económico y “comprobamos que existen dos velocidades fiscales, burocráticas y administrativas muy diferenciadas”.



Por ello, ha apostado por “un camino que nos lleve a conectarnos fiscalmente, burocráticamente y administrativamente con la Comunidad de Madrid” porque la región vecina “no es enemiga de Castilla-La Mancha, sino un aliado y el mejor socio al que podríamos encomendarnos para caminar juntos”.



El presidente de los ‘populares’ ha destacado sus reuniones con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para certificar los acuerdos que serán una realidad a partir de mayo, cuando ambas administraciones estén lideradas por el PP. Unos acuerdos en materia económica, pero también sanitarios, con el objetivo de recuperar el Convenio Sanitario con Madrid.



Núñez ha aseverado que, para ganar a Sánchez, primero “hay que ganar a Alberto Rojo en Guadalajara y a Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha” porque “nadie duda de que desde la Alcaldía de Guadalajara y desde la Presidencia de Castilla-La Mancha ambos pedirán el voto para Sánchez”.



“¿Quieren los vecinos de Guadalajara y de Castilla-La Mancha que su alcalde y su presidente de la Junta pidan el voto para Sánchez? Porque Rojo lo hará y Page lo hará”, ha añadido, al tiempo que ha dicho que “debemos elegir si queremos cambio o sumisión a Sánchez”.



De otro lado, Núñez ha recordado la información que ayer un medio de comunicación regional en la que una deportista de élite de Castilla-La Mancha se quejaba por la falta de ayudas al deporte por parte de la Junta de Comunidades. Por ello, ha defendido que es “necesaria una Consejería de Deportes” para que lo que pasaba en Guadalajara, que se convirtió en un modelo de éxito deportivo gracias al PP, se extienda al resto de la Comunidad Autónoma.



ANA GUARINOS SERÁ LA ALCALDESA DE GUADALAJARA



El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha puesto en valor la candidatura a la Alcaldía que encabeza Ana Guarinos. “Ana es una mujer inteligente, trabajadora, que lleva la gestión y el rigor por bandera, valiente, firme, decidida y que defiende su ciudad allá por donde va”.



Así, ha afirmado que “creemos en otra ciudad, en otra dinámica, en otro comportamiento y en otra capacidad”, por lo que hay que hacer “una reflexión de forma sensata”. “Cualquier vecino de Guadalajara puede plantearse con normalidad y sentido común qué ciudad tenía hace 4 años y que ciudad tiene hoy”.



“Si Guadalajara no está mejor, hemos perdido 4 años para mejorarla y, por tanto, no se puede permitir a los dirigentes políticos que en un momento tan complicado como este, la ciudad no avance como debería hacerlo”, ha incidido.



El presidente del PP-CLM ha destacado que Guadalajara “es uno de los motores económicos de la región”, por lo que ha criticado que en estos últimos años “no haya tenido el apoyo autonómico que por dimensión y méritos se merece”. “Hemos visto como nos han inundado con promesas vacías y como han faltado realidades”, ha concluido.