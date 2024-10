Castillo exige al Gobierno de Sánchez “medidas inmediatas y urgentes” para solucionar el “caos ferroviario” que sufren miles de guadalajareños

El presidente del PP de Guadalajara y senador, Lucas Castillo, considera que esta “incompetente y nefasta gestión de ADIF no puede seguir ni un minuto más sin atajar”; y pide “activar los planes de inversión de Cercanías y acabar con la intranquilidad y la angustia que esta situación genera en los usuarios de los trenes”

El presidente del Partido Popular de Guadalajara, Lucas Castillo, ha calificado de “tomadura de pelo” para los españoles en general y los guadalajareños en particular la gestión del Gobierno de España con los Cercanías de RENFE.



El también senador del PP, ha denunciado que “al caos ferroviario que estamos viviendo en los últimos días, se sumen ahora cortes en la circulación de los trenes los próximos días 1 y 3 de noviembre, tal y como se ha anunciado, y que afectarán directamente a los viajeros con origen o destino Guadalajara”.



“Es inadmisible la situación que estamos viviendo y sufriendo, el menosprecio al que el Gobierno de Sánchez tiene sometidos a todos los usuarios de Renfe, miles en Guadalajara, por retrasos o averías”, ha lamentado Castillo, por eso “pedimos una vez más, y las seguiremos exigiendo, medidas inmediatas y urgentes para solucionar este desastre con consecuencias muy perjudiciales para nuestros vecinos”. Además, el presidente provincial ha señalado que “estos problemas en el Cercanías provocan el caos en la estación de autobuses de la capital, como única alternativa de transporte público para estudiantes y trabajadores”. Por ello, también se presentará una moción en el Ayuntamiento de Guadalajara sobre este asunto.



“Desde el PP de Guadalajara vamos a agotar todas las vías posibles para tratar de hacer reaccionar al Gobierno de Sánchez y al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que parece no tomar en serio este problema que cada vez es mayor”, ha dicho el parlamentario nacional. En este sentido, hay que recordar que Lucas Castillo también ha registrado una pregunta en el Senado sobre este tema y a raíz de la reducción de trenes desde el pasado mes de julio pasando de los 33 viajes semidirectos que había entre Guadalajara y Chamartín a tan solo cinco de ida y cinco de regreso.



El presidente del PP considera que esta “incompetente y nefasta gestión de ADIF no puede seguir ni un minuto más sin atajar”; así, cree que “hay que activar los planes de inversión de Cercanías y acabar con la intranquilidad y la angustia que esta situación genera en los usuarios de los trenes”.