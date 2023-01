Las temperaturas estarán este lunes en Atienza entre -4°C y 3°C, el cielo estará muy nuboso con nevadas, el viento será moderado con una velocidad de 25 km/h y de dirección nordeste

Vuelven a bajar las temperaturas este lunes en Guadalajara que está en ALERTA por frío

Las temperaturas estarán este lunes en Guadalajara entre -2°C de mínima y 6°C de máxima. El cielo estará despejado con algunas nubes altas, el viento será moderado con una velocidad de 24 km/h y de dirección nordeste

lunes 23 de enero de 2023 , 08:42h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este lunes en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso o despejado aumentando a intervalos nubosos en la mitad oriental de la Comunidad, con nubosidad más abundante en los sistemas Central e Ibérico y abriéndose de nuevo claros al final.



No se descarta alguna precipitación débil y dispersa en forma de nieve en zonas de montaña de la mitad oriental. Probables brumas o nieblas en cotas altas de los sistemas Central e Ibérico al principio y final del día.



Las temperaturas permanecerán sin cambios o en ligero descenso. Habrá heladas débiles generalizadas, más intensas en el nordeste, donde podrán ser localmente fuertes en zonas de montaña. El viento soplará flojo de componente norte, con intervalos más intensos en el nordeste durante las horas centrales del día.



Las termómetros oscilarán entre -3 y 8ºC en Albacete, entre -2 y 7ºC en Ciudad Real, -3 y 7ºC en Cuenca, -2 y 6ºC en Guadalajara y entre -2 y 9ºC en Toledo.



Las nevadas en el entorno del Cantábrico oriental y norte del sistema Ibérico y las heladas generalizadas predominarán este lunes, 23 de enero, en prácticamente toda España, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



De esta manera, once comunidades autónomas tendrás activados las alertas por frío, viento, nieve y oleaje. En concreto, Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Zamora, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Barcelona, Gerona, Tarragona, Madrid, Mallorca, Ibiza y Formentera y Navarra estarán en alerta amarilla por temperaturas que rondarán entre los -4 y -8ºC, mientras que Lérida y Huesca estarán con alerta naranja por valores cercanos a los -10ºC.



En el caso de la nieve, este fenómeno climatológico tendrá presencia en el entorno del Cantábrico oriental y norte del sistema Ibérico. Más concretamente, en Cantabria, Burgos, La Rioja, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.



Las fuertes rachas de viento también serán protagonistas este lunes en Huesca, Zaragoza, Menorca y Gerona, Lérida, donde alcanzarán hasta los 80km/h. Por este viento, Castellón y Tarragona estarán en alerta amarilla por oleaje y Gerona en alerta naranja por olas que podrán alcanzar hasta los cinco metros de altura.



Por lo general, la Aemet prevé cielos nubosos o con intervalos nubosos y precipitaciones en Baleares, Pirineos, Cantábrico oriental y alto Ebro. Las lluvias serán algo más intensas en el entorno de Baleares, donde pueden ir acompañadas de tormenta, y más débiles en las demás zonas.



Las precipitaciones serán en forma de nieve por encima de unos 300/500 m en el Cantábrico oriental, por encima de 400/600 m en Mallorca y a cualquier cota en Pirineos. En el resto de la Península, este lunes predominarán los cielos poco nubosos o despejados , aunque a lo largo del día aumentará la nubosidad en la cordillera Cantábrica, el este de las mesetas, los sistemas Central e Ibérico y el entorno de Alborán, sin descartar alguna precipitación débil y aislada, de nieve en el interior.



En Canarias, intervalos nubosos, con precipitaciones en el norte de las islas de mayor relieve y sin descartarlas por completo en forma débil y dispersa en el resto.



En relación con las temperaturas, los valores no tendrán muchos cambios, puesto que habrá heladas generalizadas en el interior peninsular, más intensas en zonas altas, donde pueden llegar a ser fuertes, especialmente en Pirineos. Los vientos serán de componente norte en la Península y Baleares, con intervalos de fuerte en Pirineos, valle del Ebro, Ampurdán y el este de Baleares. Alisios moderados del noreste en Canarias.