Agudo: “Los bulos y las noticias fake de Page y el PSOE de CLM son una llamada a la desesperada de perder el sillón del Gobierno regional”

“Se trata de un hecho vergonzoso y preocupante que demuestra el nerviosismo al que está llegando el PSOE y entendemos que deber haber consecuencias”

jueves 19 de enero de 2023 , 13:21h

La secretaria general del PP-CLM y senadora autonómica, Carolina Agudo, ha insistido hoy en que “los bulos y las noticias fake” de Page y el PSOE de esta región son una “llamada a la desesperada” de perder el “trono” y el “sillón” del Gobierno regional.



Así se ha pronunciado Agudo, -en rueda de prensa-, donde ha mostrado la indignación el PP-CLM después de que el PSOE de Castilla-La Mancha haya “traspasado” todos los límites al filtrar una encuesta falsa a un medio nacional “atribuyéndosela” a una empresa que, minutos después, haya salido a negar dicha información.



“Se trata de un hecho vergonzoso y preocupante que demuestra el nerviosismo al que está llegando el PSOE y entendemos que tiene que tener consecuencias”.



En este sentido, ha asegurado que es un hecho “inaudito y sin precedentes” en la historia de Castilla-La Mancha que el PSOE de Page haya “colado” a un diario nacional una encuesta falsa atribuyéndosela a una empresa demoscópica nacional que salió inmediatamente a desmentir que ellos elaboraran dicha encuesta.



“Es alarmante lo que está pasando el ámbito interno del PSOE regional y su nerviosismo ante las próximas elecciones autonómicas y municipales”.



Por eso, ha denunciado que tanto el secretario de organización del PSOE, Sergio Gutiérrez y la propia consejera portavoz, Blanca Fernández, hayan salido públicamente a hablar de esta encuesta sin ningún tipo de “rubor ni vergüenza”, asegurando que Page obtendría una “inexistente” mayoría absoluta en nuestra tierra.



Así mismo, ha lamentado que, ante la gravedad de los hechos, “no haya habido consecuencias”, ya que nadie del Gobierno regional ni del PSOE de CLM ha salido a pedir perdón por haberse “inventado” documentos y falsear papeles que han entregado a un medio de comunicación.



Una situación que, aún es más grave teniendo en cuenta que dicha encuesta se le ha atribuido a una empresa de gran reconocido prestigio y profesionalidad que es conocida por todos por su “seriedad”, intentando así “engañar y torcer la voluntad electoral de todos los castellanomanchegos”.



Por eso, Agudo ha recalcado que estos hechos no pueden quedar “impunes” y, desde el PP-CLM ya se ha exigido la dimisión tanto de Gutiérrez como de Blanca Fernández, que además aprovechó las instalaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para hacerse eco de una encuesta falsa.



“Es intolerable que se esté intentando confundir a nuestros paisanos sobre la posibilidad electoral de unos y otros con ánimo de influir en su voluntad electoral”, ha indicado.



De esta manera ha señalado que la consejera portavoz debería comparecer urgentemente en sede parlamentaria para pedir perdón y que Sergio Gutiérrez debería dimitir por además haber participado en los pactos vergonzosos del PSOE con sus socios de Bildu e independentistas como la derogación del delito de sedición o la aprobación de la “nefasta” Ley del Sí es Sí que ha dejado en la calle a 200 violadores, pederastas y agresores sexuales.



“En política no todo vale y no se puede engañar a un medio filtrando una encuesta totalmente inventada”.



Por eso, el PP va a pedir oficialmente la rectificación de la noticia al medio que la publicó.



Y todo ello, - ha indicado-, es fruto del miedo que existe en el Gobierno de Castilla-La mancha y del miedo que tiene Page y los socialistas de esta tierra porque saben que van a perder las elecciones municipales y autonómicas el próximo 28 de mayo y que, los ciudadanos con su voto”, van a “sacarles” del Gobierno porque Paco Núñez será el próximo presidente regional.



Además de esto, Agudo ha recordado que, hace unos días, el propio Gobierno de Sánchez aseguró que iba a crear una oficina “anti bulos” y ha recordado que ayer “el medidor de los bulos del PSOE explotó por completo” porque este se trata el mayor bulo que se ha cometido en esta tierra.



“Castilla-La Mancha no se merece un Gobierno que esté pensando más en los votos y esté preocupado por seguir sentado en el sillón del Palacio de Fuensalida que en estar pensando en ayudar a miles de familias que no tienen apenas recursos ante la alta inflación y los altos costes del gas, la luz, la gasolina o la cesta de la compra”, ha concluido.