Policía Nacional localiza restos humanos en el vertedero de Toledo

miércoles 11 de enero de 2023 , 14:49h

Policía Nacional ha encontrado restos humanos en el vertedero de Toledo, donde desde hace días se realizan labores de búsqueda del pequeño Ángel de 11 años desaparecido hace un mes en el madrileño distrito de Carabanchel. Los agentes aún no saben a quién pertenecen estos restos ni informan de qué tipo son. Por ello, los han trasladado custodiados al laboratorio para analizarlos y cotejarlos.



En la búsqueda del niño, en el vertedero Ecoparque de Toledo participan efectivos de la Policía Judicial, guías caninos, el Grupo Operativo de Intervención Técnica (GOIT) y la Policía Científica con retroexcavadoras y maquinaria auxiliar.



A Ángel, de 11 años, y a su primo Fernando, de 17, se les perdió la pista el 10 de diciembre, cuando fueron juntos a un supermercado en Madrid y ya no volvieron a sus casas.



Mientras que el cuerpo sin vida de Fernando apareció en el vertedero de Toledo el 15 de diciembre, la Policía Nacional continúa la búsqueda de Ángel en ese mismo lugar.



Los dos chicos habían ido juntos al Hiper Usera de General Ricardos de Madrid y no volvieron, aunque las imágenes los situaron en Toledo, en concreto, en la estación de autobuses, en el entorno de un hotel y en un centro comercial.



El 15 de diciembre se halló un cuerpo sin vida en el centro de residuos de Toledo, que da servicio a una población de más de 600.000 personas de 196 localidades de la provincia, y días más tarde se confirmó que era Fernando, cuyo cuerpo no presentaba signos de violencia.



Tras confirmar la identidad del fallecido, se paralizó la actividad en el lugar donde se encontró el cadáver, que es donde se ha centralizado la búsqueda de Ángel, aunque la Policía Nacional mantiene abiertas otras líneas de investigación y el juez encargado del caso ha decretado el secreto de sumario.