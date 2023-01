La Comunidad de Madrid confirma el primer caso secuenciado de la variante XBB.1.5 o 'Kraken'

Se trata de un varón de 63 años con síntomas gripales, que presenta buena evolución y no ha requerido ingreso en el Hospital Gregorio Marañón

miércoles 11 de enero de 2023 , 14:52h

El Servicio de Microbiología y Enfermedades Infecciosas del Hospital Gregorio Marañón ha detectado el primer caso secuenciado en la Comunidad de Madrid de la variante XBB1.5 de Covid, sublinaje de ómicron y más conocida como 'Kraken'.



En concreto, el caso diagnosticado en la región corresponde a un varón de 63 años con síntomas gripales durante cinco días, que presenta buena evolución y no ha requerido ingreso.



El que sería el quinto caso en España está vacunado con tres dosis de vacuna frente a Covid-19 y no tiene antecedente de viaje, han indicado a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad.



Desde el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero han recordado que no hay evidencia científica de que esta variante tenga escape vacunal y presente una clínica más grave, aunque sí sería más transmisible.



CINCO CASOS DETECTADOS HASTA AHORA EN ESPAÑA



El Ministerio de Sanidad ha informado de que en España se han detectado casos "de forma puntual" de una nueva subvariante de ómicron, la XBB.1.5, conocida como Kraken y ya encontrada en País Vasco y Madrid.



La semana pasada, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco informó sobre la detección de los primeros contagios de la variante conocida como Kraken -no relacionada con China- y catalogó los casos como casos "esporádicos", mientras que la Comunidad de Madrid ha dado la voz sobre el primero secuenciado, de forma que ascienden a 5 los detectados en España.



En este sentido, el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha indicado este lunes que no prevé que la subvariante XBB.1.5 aumente los casos de COVID-19 en Europa durante el próximo mes, ya que actualmente se encuentra "en niveles muy bajos".



"Existe el riesgo de que esta variante pueda tener un efecto creciente en el número de casos de COVID-19 en la UE, pero no en el próximo mes, ya que la variante actualmente sólo está presente en niveles muy bajos", ha resaltado el organismo europeo a través de un comunicado.



XBB.1.5 se detectó por primera vez en Estados Unidos con las fechas de recogida de muestras a partir del 22 de octubre, y desde entonces se ha observado un aumento de los casos por esta subvariante. La variante también se ha detectado en otros países, incluidos países europeos como Alemania, Austria, Bélgica, Chequia, Dinamarca, Eslovenia, España, Francia, Irlanda, Islandia, Italia, Países Bajos, Portugal, Rumanía y Suecia.



El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades detalla que la proporción de la variante en la UE es inferior al 2,5 por ciento durante las dos últimas semanas de 2022 para todos los países en los que se pueden estimar con precisión proporciones de variantes a este bajo nivel.