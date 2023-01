Facua denuncia a ocho grandes cadenas por no repercutir la rebaja del IVA

viernes 06 de enero de 2023 , 19:22h

La organización de consumidores Facua ha denunciado ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a ocho grandes cadenas de distribución por no repercutir la rebaja del IVA a todos los alimentos afectados por la medida aprobada por el Gobierno, en vigor desde el 1 de enero.



Facua ha revisado la evolución de 676 precios en Alcampo, Aldi, Carrefour, Dia, Eroski, Lidl, Hipercor y Mercadona a través de unos análisis que ha llevado a cabo entre los días 30 de diciembre y 3 de enero, y ha detectado 52 casos en los que no se ha aplicado una bajada en el precio equivalente a la del IVA, ya que 34 precios son idénticos que al finalizar el año, 11 no han repercutido la totalidad de la rebaja fiscal y 7 son incluso más elevados.



El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha informado este jueves en rueda de prensa de que en la mayor parte de los casos se ha cobrado a los consumidores el mismo importe que antes de la bajada del IVA, con lo que ha aumentado del margen de beneficio del establecimiento.



El mayor número de anomalías se ha detectado en Dia, con catorce irregularidades en los 81 precios comparados (un 17 %), seguida de Carrefour, donde de los 113 precios analizados no ha repercutido la bajada del IVA en once casos (un 10 %); Eroski, con ocho precios incorrectos de un total de 92 evaluados; y Alcampo, con seis precios irregulares de 96.



En Lidl también se han detectado otros seis precios más elevados en un total de 70 productos comparados, mientras que en Aldi han sido denunciados cinco casos de 64 evaluados y en Hipercor solo se ha encontrado una irregularidad en 76 productos, al igual que en Mercadona, cuya muestra ha incluido a 84 alimentos.



También hay productos en los que el precio de venta al público es incluso superior al de los días previos a la entrada en vigor de la medida, a la vez que se han detectado casos en los que la bajada es inferior a la que debería aplicarse e incluso prácticas incorrectas de redondeo al alza para sumar algún céntimo, cuando debería ser a la baja.



Así ha concluido la primera fase de esta campaña de Facua, que consiste en el seguimiento de precios y que continuará durante los próximos meses para recordar a los establecimientos que no pueden subir los precios de los alimentos afectados por la bajada del IVA, al menos hasta que finalice abril, plazo que se ampliará dos meses más si el IVA subyacente del mes de marzo no está por debajo del 5,5 %, permitiéndose solo las subidas justificadas en incrementos de costes.