La cabalgata de los Reyes Magos de Ciudad Real "la más cutre y la más cara de la historia de la capital"

viernes 06 de enero de 2023 , 18:57h

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ciudad Real ha asegurado este viernes que la Cabalgata de los Reyes Magos que tuvo lugar este jueves en la ciudad ha sido “la más cara y la más cutre de la historia de la capital” y ha exigido responsabilidades por ello al equipo de Gobierno.



En un comunicado, el PP municipal ha querido mostrar públicamente su agradecimiento y gratitud a todas aquellas personas y peñas que desfilaron, en una noche muy fría, dedicando su tiempo para tratar de poner un poco de ilusión en un desfile que, con un coste superior a los 70.000 euros, “no es digno de una capital de provincia como es Ciudad Real, sin música, sin bandas, con las que este año no se ha querido contar, y sin ningún atractivo visual”, en lo que considera que ha sido “una falta de respeto a la ciudadanía”.



Además, el Grupo Municipal Popular, y ante el “aluvión” de quejas expresadas por miles de vecinos en las redes sociales, ha exigido al Gobierno municipal que dé explicaciones “cuanto antes” y asuma su “total responsabilidad de tan lamentable y ridículo espectáculo sufragado con más de 70.000 euros, el presupuesto más alto de la historia para una Cabalgata de Reyes, del dinero de todos los vecinos y vecinas de Ciudad Real”.



Por último, el PP municipal ha afirmado que tras dos años de pandemia en los que, por cuestiones de seguridad, la presencia de los Reyes Magos en Ciudad Real tuvo que ser muy limitada, este año todo “ha habido tiempo de sobra, y más dinero que nunca, para preparar una cabalgata en condiciones que devolviera la ilusión por la llegada los Magos de Oriente a los niños y a las familias de Ciudad Real”.



“Tristemente, lo que ha faltado, una vez más, ha sido trabajo, esfuerzo y organización por parte de las dos alcaldesas, que viven completamente alejadas de la realidad y las necesidades de nuestra ciudad”, han concluido.



La cabalga de Reyes Magos en Ciudad Real recibe críticas en redes sociales.-



La cabalgata de los Reyes Magos de Ciudad Real está generando multitud de críticas en las redes sociales. Mensajes, como los que se pueden leer en los perfiles oficiales del Ayuntamiento de Ciudad Real en cuales los vecinos, tanto de la capital como de otras localidades que habían acudido a la ciudad a verla, están expresando su descontento y su decepción.



Entre los aspectos que más están criticando está la falta de vistosidad de este evento dirigido a los más pequeños en la noche más mágica del año y aunque la magia siempre llega de la mano de Melchor, Gaspar y Baltasar, en esta ocasión lo ha hecho con desilusión para muchos. "La peor cabalgata de la historia. Es difícil hacerla peor, con menos cariño, sin ningún fundamento, triste, corta, aburrida...", escribe un ciudadano en el perfil de Facebook del Ayuntamiento.



También se están criticando aspectos como la falta de música, por lo que escaseaba la animación en las calles del recorrido, o la gran separación entre una carroza y otra, de manera que niños y mayores aguardaban con aburrimiento y a pesar del frío a que llegase la siguiente. "Lo mejor de la cabalgata, los padres con sus niños, esperando lo que quería parecerse a una cabalgata. Qué desastre", escribe otro usuario.



"Imposible superarse en cutredad, mala organización, la segunda carroza no llevaba regalos o se los han quedado para ellos. No volveré a verlos, triste bodrio", escribe otro usuario. También se está criticando el hecho de que las carrozas estuvieran precedidas por tractores o la gran presencia de coches de una marca publicitaria. "Qué vergüenza de cabalgata este año. Qué pena y qué poca ilusión la gente que participaba. Menos publicidad y más esmero", comenta otro vecino.



La celebración de la cabalgata de este año partía con polémica debido a la decisión del Ayuntamiento de no lanzar caramelos a los niños por una razón de seguridad, argumentaron, lo que generó debate en las redes sociales. De este modo, se indicó que en su mayor parte serían los pajes los que darían los caramelos y gusanitos a los niños y fueron pocos y escasos los caramelos que se lanzaron al público que presenciaba la cabalgata.