"Corazón de Mujer", hasta el próximo 25 de junio en el Palacio Ducal de Cogolludo

domingo 18 de junio de 2023 , 17:46h

VER EXPOSICIÓN VIRTUAL

El Salón Rico del Palacio Ducal acoge en estos días, y hasta el próximo domingo, 25 de junio, la exposición colectiva “Corazón de Mujer”. La muestra recoge cuadros pintados con todo tipo de técnicas de los grupos de acuarela y de pintura de la Asociación Arriacense de Mujeres, así como de sus profesores. En total hay 35 obras de siete autores, que es una selección de sus mejores trabajos.

La Asociación Arriacense de Mujeres se ubica en el barrio de las Ramblas de Guadalajara, donde disponen de su propio local. En la actualidad cuenta con 70 socias, pero llegaron a ser casi 200. A lo largo del año llevan a cabo un montón de actividades, unas semanales y otras ocasionales. Entre ellas se cuentan lo bolillos, curso de memoria, cultura general, informática, club de lectura, ganchillo, sevillanas y acuarela, y el grupo de pintura. También viajan en excursiones, por la provincia y fuera de ella, incluso fuera de España. Son unas enamoradas de Cogolludo, villa ducal que han visitado ya en varias ocasiones.

Anteriormente, el grupo de pintura exponía sus trabajos en el local de la Asociación, pero desde hace unos años tienen por costumbre mostrar su arte en exposiciones, algunas individuales, en la pizzería Pizca en Guadalajara o en la Casa de Cultura de Horche, y otras colectivas, como la más reciente en el Hotel Sueño del Infante en Guadalajara. En uno de sus contactos con Cogolludo, surgió la idea de exponer en el gran Salón Rico del Palacio Ducal, mostrando así el trabajo de las socias pintoras a cogolludenses y visitantes.

Una de las autoras que expone es Maria Luisa Cortés. “La pintura siempre me había gustado. Tuve un accidente, me recomendaron hacer cosas con las manos y empecé a pintar. Me relaja, y no se me da mal”, cuenta. María Luisa pinta un día a la semana, dos horas, pero los resultados, desde que comenzó, no paran de mejorar. En Cogolludo expone varias pinturas, con diferentes técnicas: óleos, pastel y tintas. “Me gusta probar todo”, asegura. Pero sobre todo, pinta retratos. “Las caras, las expresiones y los ojos, me motivan”, dice. Exponer en el palacio, “ha sido una idea fantástica”, termina.

Carmen Muñoz, es la presidenta de la Asociación, y otra de las pintoras. “Esta es mi tercera exposición”, cuenta, pero hacerla en un palacio aporta valor. “Es impresionante”, define gráficamente. Carmen, natural de Horche, no sabía dibujar, “pero con los años he aprendido”. Ahora dibuja todos sus cuadros. Lleva pintando desde el año 2001, y como María Luisa, sólo los viernes en la asociación.

La exposición se puede ver hasta el próximo domingo, 25 de junio, solicitando cita previa en Turismo en el teléfono 949 85 72 14 o en el horario de apertura del Palacio Ducal.