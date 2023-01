La Guardia Civil sorprende infraganti a 11 personas hurtando aceituna en una conocida almazara de La Pueblanueva

jueves 05 de enero de 2023 , 12:11h

La Guardia Civil ha sorprendido a once personas de entre 22 y 45 años de edad, hurtando aceituna, se les investiga por un Delito de Hurto cometido en un olivar de una conocida almazara de la localidad de La Pueblanueva.



Sobre las 10:00 horas del día de ayer, la Central Operativa de Servicios (COS) de la Comandancia de Toledo, pasó aviso a las patrullas en servicio, informando que se estaba produciendo un hurto de aceituna en un olivar de una almazara, acudiendo de inmediato al lugar la patrulla de la Guardia Civil de La Pueblanueva y de Hinojosa de San Vicente.



Gracias a la rápida actuación se pudo observar a numerosas personas y vehículos metidos en el olivar, intentando ocultarse tras la presencia de las patrullas, que a su llegada, dos de los vehículos lograron huir por un camino aledaño, siendo interceptados por otro componente del puesto de La Pueblanueva que se dirigía al lugar para prestar apoyo.



En el lugar se logra detener a once personas, las cuales habían accedido de manera ilícita al olivar por un camino indicado como finca privada, sustrayendo aceituna y transportándola en diferentes vehículos, que con el apoyo de las patrullas de los puestos de Calera y Chozas, Santa Olalla y La Puebla de Montalbán son escoltados a la báscula de la Almazara para su pesaje, siendo un total de 3630 kg de aceituna sustraída, que es entregada a su propietario el dueño de la almazara, al cual le hubiese supuesto una pérdida económica de casi 4000 euros.



Son investigadas, no detenidas 11 personas por un Delito de hurto, entre ellas 4 mujeres y 7 hombres de las edades comprendidas entre 22 y 45 años con domicilio en la localidad de Almendralejo(BA), se instruyen diligencias por parte del Puesto de la Guardia Civil de La Pueblanueva, enviadas al de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Talavera de la Reina.



La Guardia Civil agradece a los ciudadanos su colaboración y recuerda que el teléfono de urgencias del que dispone la Guardia Civil, 062, está las 24 horas a su disposición. Igualmente se informa de la existencia de la aplicación de móvil gratuita ALERTCOPS para que ante cualquier eventualidad puedan ponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.