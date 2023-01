Los vecino HARTOS : Sin servicio de pediatría en Valdeluz

COMUNICADO

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 02 de enero de 2023 , 18:18h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Valdeluz con una población pediatríca de más de 1.000 niños se encuentra sin servicio continuo desde hace días.



Desde la Asociación de Vecinos de Valdeluz (Yebes) queremos mostrar nuestra indignación por el servicio de pediatría que actualmente se está ofreciendo en el municipio. Aunque más bien deberíamos decir por el servicio que NO se está ofreciendo en el municipio. Actualmente, y desde hace ya demasiados días, no tenemos servicio de pediatría para una población pediátrica ¡¡de más de 1000 niños!!



No se dan nuevas citas, ni se sabe cuándo se van a poder dar, e incluso lo que es peor, a los niños convocados para realizar revisiones no se les cancela la cita, haciendo que su padre/madre pida el día en el trabajo y se encuentre cuando llega al consultorio conque no hay nadie.



Exigimos a las autoridades sanitarias que de manera urgente solvente de una vez por todas este problema y que se aseguren que no se vuelva repetir en el futuro.



En Valdeluz a 2 de Enero de 2023