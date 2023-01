Seis cupones vendidos en Albacete, premiados con el tercer premio del Extra de Navidad de la ONCE

domingo 01 de enero de 2023 , 18:22h

El tercer premio del Extra de Navidad ha repartido 43 premios de 20.000 euros al cupón por muchas localidades de España. En Albacete se han repartido 100.000 euros en cinco cupones premiados y otro cupón premiado con 20.000 euros.La mayor cantidad de este tercer premio ha ido a parar a Barakaldo (Vizcaya), donde el vendedor de la ONCE Federico Martínez González ha dejado un total de 20 cupones premiados (400.000 euros); seguida de El Prat de Llobregat (Barcelona), donde Silvia Martínez Alcázar ha dejado 10 cupones para un total de 200.000 euros; y de Albacete, donde Antonio Aparicio Cano ha repartido 100.000 euros en 5 cupones premiados y Diego Garijo Aguilar otro cupón premiado con 20.000 euros.Además, este tercer premio, dotado con 20.000 euros al cupón ha dejado premios repartidos por Juan Antonio Puertas Caler (20.000 euros) en Caniles (Granada); José Prieto Cruz ha dejado otros 20.000 en Paterna del Campo (Huelva); Sergio Ocaña Pérez dos cupones (40.000 euros) en Alhaurín de la Torre (Málaga); Jaime Martínez Lázaro otro cupón vendido en Madrid (20.000), igual que su compañero Eduardo Arenas en Leganés (20.000) y la librería Toro en Moralzarzal (Madrid), con otros 20.000 euros. En total, el Extra de Navidad de la ONCE 2023 ha repartido 31.940.000 euros en premios mayores.El Extra de Navidad de la ONCE ha repartido 30 millones de euros en València, en 75 cupones agraciados con 400.000 euros cada uno, en el sorteo celebrado este 1 de enero. Se trata del mayor premio que la ONCE ha dado en la Comunitat Valenciana, según ha informado la Organización en un comunicado.El segundo premio del Extra de Navidad de la ONCE ha repartido 1.040.000 euros en Tegueste (Santa Cruz de Tenerife), en 26 cupones, premiados con 40.000 euros cada uno, y comercializados en una oficina de Correos de la localidad. Y, a través de www.juegosonce.es ha dejado un premio de 40.000 euros. Por lo que, en total, el segundo premio ha repartido 1.080.000 euros