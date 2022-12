¿INOCENTADA? AIKE lleva 3 años trabajando para que Madrid forme parte... de la ciudad de Guadalajara

miércoles 28 de diciembre de 2022 , 10:36h

Desde el grupo municipalista llevan varios años, desde que en 2019 entraran en el Consistorio capitalino, trabajando para encontrar la mejor fórmula de acordar la anexión de la Comunidad de Madrid al término municipal de Guadalajara. Basan sus razones en la mayor antigüedad y reconocimiento histórico de Guadalajara frente a la capital de España, y todo se articularía con un referéndum inicial en el que participarían sólo las personas empadronadas en Guadalajara y pedanías actuales para dictaminar su consentimiento favorable para que la Comunidad de Madrid pueda ser incorporada a la ciudad de Guadalajara.



Susana Martínez y Jorge Riendas, presidenta y concejal portavoz de Aike - A Guadalajara hay que quererla -, han desgranado esta mañana en rueda de prensa los detalles de cómo llevan gestando la inminente incorporación de toda la Comunidad de Madrid al término municipal de Guadalajara desde hace años. “En cuanto llegamos al Ayuntamiento nos dimos cuenta de que ya iba siendo hora de poner a Guadalajara donde corresponde, por delante de Madrid por su historia y por su gente, la ciudad de los Mendoza y la de tantos ilustres que vivieron aquí, desde monarcas a importantes miembros de la corte.

“No será fácil, pero ya hemos avanzado mucho en cómo se materializará esta anexión de Madrid a Guadalajara, un hecho que debía haberse producido hace siglos, pero que bien por intereses de algunos reyes hace demasiado tiempo o bien por intereses partidistas de los dos grandes partidos de siempre tras la llegada de la democracia, no se ha llegado aún a materializar. Ello conllevará otras anexiones, como la de Azuqueca, Alovera, Cabanillas...”, ha explicado Martínez.



El grupo municipalista ha recordado que desde la creación de la Plataforma “A Guadalajara hay que quererla” ya se llevaba anunciando la necesidad de unir territorios en aras de una gestión más eficiente y responsable. “Es uno de los temas recurrentes que siempre surgían en las asambleas, y tenemos mucho trabajo adelantado en esta línea. Todos sabemos que esto es algo que siempre ha estado ahí, y se ha hecho mucho más notable en los últimos años, pues las últimas generaciones trabajamos en Madrid, nos hemos desplazado a centros de salud en más de una ocasión, estudiamos en centros universitarios de la capital… Madrid ha estado muy unida a Guadalajara en los últimos años, mucho antes de la llegada del AVE, que sería una primera línea de metro de comunicación entre ambos territorios. De hecho, Madrid es ciudad dormitorio a día de hoy para miles de guadalajareñas y guadalajareños”, ha insistido el edil municipalista.



Las sinergias que surgirán tras la anexión de Madrid a Guadalajara serán un revulsivo para la centralidad nacional. “Nosotros somos municipalistas, eso lo venimos dejando claro en los últimos años con nuestras propuestas por y para Guadalajara, y creemos que permitir la anexión de la Comunidad de Madrid a nuestro término municipal, puede servir para dar otro aire a todas esas madrileños y madrileñas que no están nada satisfechas con su demarcación regional y sus servicios. Desde Guadalajara tenemos mucho más que aportar a Madrid, y es hora de empezar a ser generosas y, tras convocar una consulta entre nuestras vecinas y vecinos, decidir entre todas si permitimos que la Comunidad de Madrid se nos pueda anexionar, sin ningún tipo de trabas ni cortapisas, como una guadalajareña o un guadalajareño más”, ha detallado la presidenta municipalista.



La hoja de ruta en la que vienen trabajando desde el partido municipalista parte del referéndum de aceptación a la anexión por parte de la ciudadanía guadalajareña, y después seguirá la búsqueda del nombre con el que se conocería al nuevo territorio. Desde el grupo Aike han detallado cómo se realizarán asambleas ciudadanas participativas por todos los barrios para ver si el nuevo consistorio debería seguir llamándose Guadalajara o habría que añadirle algún apellido, barajando varias posibilidades, aunque la que más peso está cogiendo en el último año es la denominación de “Guadalajara y sus territorios anexionados, desde el Henares al Manzanares”.



“Todos sabemos las virtudes que tenemos en Guadalajara, también tenemos algunos aspectos en los que tendremos que mejorar, pero seguro que si somos más las personas que trabajamos por y para el bien común de la ciudad de Guadalajara, creceremos no sólo como ciudad en cuanto a territorio y término municipal, sino como personas”, ha reflexionado Riendas. “Son muchos los vínculos familiares que existen actualmente entre Madrid y Guadalajara, con la anexión de Madrid a nuestro término municipal, los cuñados y cuñadas de Madrid ya no nos parecerían tan lejanos, por ejemplo” ha concluido el edil municipalista.



Desde AIKE han destacado que este jueves, 28 de diciembre es el día idóneo para trasladar esta iniciativa a la ciudadanía de Guadalajara y...de Madrid.