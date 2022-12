Cartas al director : Guadalajara, ciudad sin ley durante los vermús

viernes 23 de diciembre de 2022 , 13:49h

Queremos dar a conocer a los medios de comunicación y a las autoridades del Ayuntamiento de Guadalajara las situaciones ilegales que estamos sufriendo los vecinos de Cuesta Calderón, Calle Luis Pizaño, Plaza de San Esteban, Plaza de Prim, etc. durante la celebración de los vermuts en Navidades.



¿Es legal orinarse o defecar en nuestras puertas, en nuestros garajes, entre los coches y delante de nuestras narices y de los policías que hacen la vista gorda y que no nos hacen caso si nos quejamos ante ellos?



¿Se puede convertir en un basurero esta zona? ¿Se puede poner la música a tope de decibelios y sin ningún control? ¿Se puede bloquear el paso, andando o en coche, si queremos acceder a través de la calle a los lugares a los que queramos acceder?



Concluyendo, en Guadalajara no se cumple la ley y estamos ya más que hartos de que algunas personas se beneficien de alguna manera a costa de otros que tenemos que sufrir continuamente estas salvajadas.



Un saludo,



FERNANDO CALVO ESCRIBANO



Vecino Zona Centro Guadalajara