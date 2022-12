Finalizan los cursos presenciales del programa DipuEmplea con más de 1.000 horas de formación

martes 13 de diciembre de 2022 , 17:03h

Olga Villanueva, vicepresidenta segunda de la Diputación de Guadalajara, ha hecho un balance positivo de los cursos presenciales que ha ofrecido la Institución Provincial a través al programa DipuEmplea: un total de ocho cursos en los que se ha ofrecido formación sobre marketing digital, actividades básicas de hostelería, SAP Business One, Monitor Multiaventura/Turismo Activo, Limpieza de Superficies, Instituciones y alojamientos Turísticos, y Dinamización de Consejos de Infancia y Adolescencia en el ámbito local.



“Han sido más de 1.000 horas de formación que se han desarrollado en Brihuega, Condemios de Arriba o Guadalajara y que han servido para que unas 60 personas adquieran nuevas habilidades y potencien su oportunidad para encontrar empleo”, ha apuntado Villanueva, quien ha explicado que estas formaciones han estado coordinadas y dirigidas por Cruz Roja, Accem, Ayla, las asociaciones Vasija y La Maraña.



Los cursos se han desarrollado en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y darán respuesta a muchas de las necesidades que se han planteado desde los ayuntamientos de Guadalajara. “Muchos de ellos nos indicaron que no tenían personal para poder contratar y poner en marcha su Plan Corresponsable o sus consejos de Adolescencia e Infancia”, ha explicado Villanueva.



Finalmente, la vicepresidenta segunda de la Diputación Provincial ha concluido indicando que “hemos logrado que la oferta formativa de Diputación dé un giro de 180 grados, acercando los cursos a todos los rincones de Guadalajara, y no sólo eso, tratando de dar respuesta a las necesidades formativas de todas las franjas horarias”.