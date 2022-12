Abre en Madrid la tienda de Lefties más grande del mundo

viernes 09 de diciembre de 2022 , 11:45h

El grupo gallego abre este viernes, 9 de diciembre, justo antes de la Navidad, Lefties Digital Store Montera Madrid, concebida para ofrecer una experiencia de compra que integra plenamente la tienda física con el canal 'online'.



De esta forma, la empresa gallega no solo ocupará un lugar privilegiado en la zona más comercial de la capital, sino que competirá con Primark.



Contará con más de 4.000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y con las últimas novedades tecnológicas, entre ellas probadores inteligentes, el silo automatizado para la recogida de pedidos 'online' y para devoluciones, cafetería o fuentes de agua, incluso para las mascotas.



El establecimiento de la multinacional de origen gallego está dotado con una gran pantalla 3D que recibe a los clientes a la entrada y todo un circuito digital de pantallas donde se pueden consultar las últimas colecciones y los servicios de la tienda, según ha destacado la firma.



Estos desarrollos tecnológicos, plenamente integrados en la operativa de tienda, se combinan con servicios experienciales como el servicio de personalización de prendas para crear piezas únicas, la cafetería 'Bombón boss x lefties', fuentes de agua -incluso para las mascotas-, máquinas de Arcade o un punto de reciclaje de prendas usadas.



Lefties Digital Store Montera Madrid también propone zonas temáticas fijas donde tendrán cabida las principales colecciones cápsula, entre ellas The Puffer, Ugly X-MAS, NBA, Kappa, Now Collection, Party, Perfumería, Tecnología, Sportswear y Maternity.