La apertura del Belén junto a las cascadas da la bienvenida a la Navidad en Trillo un año más

lunes 05 de diciembre de 2022 , 19:36h

Durante este puente de diciembre, los trillanos y visitantes ya podrán disfrutar del enorme Belén colocado junto a las cascadas del río Cifuentes así como del alumbrado navideño, que ya ilumina las principales calles de la localidad. El municipio del Tajo se viste de Navidad, aunque no será hasta el próximo 15 de diciembre cuando arranque el programa de actividades navideñas diseñado por el Ayuntamiento en colaboración con distintas asociaciones y colectivos.



Ya se puede visitar el conocido Belén de las cascadas del río Cifuentes en Trillo. Durante las últimas semanas, operarios municipales han colocado las figuras y estructuras que forman parte de este conjunto y ya durante los días festivos de este puente, vecinos y visitantes podrán disfrutar de él.



Ubicado desde 2007 junto al edificio más antiguo de Trillo, el viejo molino -hoy museo-, bajo la primera cascada del río Cifuentes y aprovechando el recodo natural que realiza este afluente del Tajo, su decorado natural lo hace digno de visitar. Con más de una treintena de figuras entre las que se encuentran pastores, hortelanos, lavanderas y una larga lista de personajes inmortalizados en figuras de en torno a un metro de altura, es uno de los mayores atractivos del municipio durante estas fiestas navideñas, cuando son cientos los visitantes que se acercan hasta él. Además, cabe destacar que, por la noche, una cuidada iluminación en este entorno único lo hace más espectacular si cabe.



Precisamente la iluminación también estará ya encendida en este puente de diciembre. Las principales calles del pueblo, entre ellas, la Vega, Arzobispo Muñoyerro, la calle Mayor y su plaza, o la calle Jardines, entre otras, lucen ya los colores y formas de la Navidad, para alegría de paseantes y viandantes.



El programa navideño arranca el próximo 15 de diciembre con teatro, música y tradición



Más allá del Belén y la iluminación navideña, por el momento los trillanos tendrán que esperar para disfrutar de las primeras actividades diseñadas por el Ayuntamiento de Trillo y las asociaciones del municipio hasta el próximo 15 de diciembre, cuando se celebrará la tradicional actuación de Navidad de la Agrupación Músico Folclórica Virgen del Campo. Sólo un día después, el viernes 16 de diciembre, a las 19.00 horas, la Asociación Mujeres de Trillo pondrá sobre escena su segunda representación teatral, después del éxito que obtuvieron con la primera el pasado mes de junio. En esta ocasión, las mujeres de

Trillo harán reír a los asistentes, sus amigos, familiares y vecinos, con una cómica y alocada adaptación de un clásico de estas fechas, titulado en este caso Loco cuento de Navidad, y dirigido por Alberto Serrano.



La música y la tradición no faltarán en el programa de actos navideño. La Camerata de Cuerda Nova Lutum, con su concertino-director, el trillano Raúl Peinado, al frente, ofrecerá un concierto de Navidad en la tarde del 17 de diciembre, en la Casa de la Cultura, en el que se podrán disfrutar villancicos y otras piezas clásicas de estas fechas. Por su parte, el Taller de Zambombas organizado por la Unión Músico Artística de Trillo (UMAT) alcanzará su octava edición tratando de revitalizar y, sobre todo, de que no se pierda esta bonita costumbre de construir este apreciado instrumento navideño con las propias manos. La oportunidad de usar las zambombas resultantes llegará en la madrugada del 25 de diciembre, cuando, tras la Misa del Gallo, los trillanos volverán a reunirse en torno a la hoguera para cantar Las 12 palabritas o Entre el buey y la mula, entre otros.



Conciliación familiar, también en Navidad



Con el objetivo de facilitar la conciliación a las familias que durante estas fechas también tendrán que trabajar, el Ayuntamiento de Trillo ha organizado un campamento navideño infantil que tendrá lugar en las mañanas del 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre y del 2 al 5 de enero en el local municipal de la calle Jardines. Dirigido a niños de entre 3 y 12 años de edad, los talleres serán eminentemente lúdicos, aunque también habrá tiempo para aprender en clave navideña.



También dirigido a los más pequeños estará la jornada de Año Nuevo, cuando el polideportivo municipal vuelva a acoger hinchables y otros juegos que harán que los niños y niñas de Trillo se diviertan el primer día del año.



Una vez más, el colofón llegará en la tarde del 5 de enero, cuando Sus Majestades los Reyes Magos salgan en Cabalgata por las calles de Trillo, no sin antes dejar sus regalos en la Residencia de Mayores Fuente Alegre, punto desde donde partirá la comitiva real a las 18.00 horas. Los niños y niñas del municipio acompañarán a Melchor, Gaspar y Baltasar, y, cruzando el puente, llegarán hasta la iglesia parroquial Nuestra Señora de la Asunción para, tras la misa, saludar personalmente a los Reyes y recoger sus regalos.



El Concurso ‘Decora tu fachada’ alcanza su octava edición



Además, el Ayuntamiento de Trillo ha convocado un año más su Concurso de Fachadas Navideñas, este año renombrado Decora tu casa en Navidad tras la incorporación de nuevas categorías. Ésta es precisamente la principal novedad de esta nueva edición, pues el Jurado ya no medirá a todas las viviendas decoradas por el mismo rasero, sino que las dividirá en categorías según se trate de fachadas, balcones o jardines. Otra de las novedades es que se repartirán nueve premios, tres por categoría, de manera que las pedanías Azañón, La Puerta, Morillejo, Viana de Mondéjar y Valdenaya no tendrán su propia categoría ni su propio premio, sino que participarán junto a las viviendas del resto del municipio en igualdad de condiciones.



Los concejales de Cultura y Festejos en el Ayuntamiento, Mayte Blanco y Hugo Pérez, esperan que el programa de actos de Navidad sea del agrado de los vecinos del municipio y los visitantes, que son muchos por estas fechas, principalmente atraídos por el Belén junto a las cascadas. “Animamos a nuestros paisanos de la provincia a que se acerquen a Trillo a ver nuestro Belén, porque es especial, es diferente, tiene un encanto único al estar justo a la orilla del río Cifuentes, al lado de las cascadas, en uno de los puntos más bonitos y emblemáticos de nuestro pueblo”, en palabras del concejal, quien aprovecha para “desear a todos unas bonitas, tranquilas y felices fiestas en compañía de la familia y los amigos”.