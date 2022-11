Guadalajara ya tiene un área de servicios para autocaravanas en la avenida del Mirador del Balconcillo

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 29 de noviembre de 2022 , 18:09h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La ciudad de Guadalajara cuenta desde hoy mismo con un área de servicio de autocaravanas, ubicada en la avenida Mirador del Balconcillo, muy próxima a la entrada a la autovía A2.



Se trata de una nueva instalación puesta en marcha por la Concejalía de Turismo, en colaboración con la Federación Española de Asociaciones de Autocaravanas, inaugurada este martes por el alcalde, Alberto Rojo, y el concejal de Turismo, Fernando Parlorio, acompañados por los tenientes de alcalde, Rafael Pérez Borda y Santiago Baeza, y por el edil de Nuevas Tecnologías, Israel Marco.



Durante la presentación ante los medios, Rojo destacaba la oportunidad y la ubicación del área “media hora de Madrid y como puerta de entrada a una provincia maravillosa”. Con ello, añadía, “nos adaptamos como decía a nuevos tiempos y a nuevas formas de hacer turismo, con un servicio gratuito como este”.



Por su parte, el concejal de Turismo destacaba el aprovechamiento para el conjunto de la ciudad. “Hemos instalado un área de servicios que goza de una localización estratégica, en un espacio semiurbano muy bien comunicado, ya que desde este punto se encuentran a tan solo 200 metros las paradas de autobús urbano, y a 15 minutos andando el centro de la ciudad y los principales monumentos”, ha explicado.



Inversión de 83.000 euros en un servicio consensuado con el sector

Parlorio destacaba la colaboración con el sector de las autocaravanas a la hora de diseñar este espacio, pensando tanto en la utilidad del mismo como en su buen funcionamiento.



“La estrecha relación y el asesoramiento de los expertos y usuarios de este tipo de turismo ha permitido no solo encontrar el mejor emplazamiento, sino también colocar la señalética oficial adecuada y dotar de todos los servicios que debe prestar este tipo de áreas”, ha puntualizado el edil.



Dentro de las utilidades con las que cuenta esta infraestructura está la plataforma donde se sitúa la autocaravana para toda la operación de descarga de aguas negras (restos del Wc), aguas grises (restos de duchas, lavabo y fregadero) y de carga para el suministro de agua potable.



Así mismo, consta también de una zona de información que contiene paneles informativos relacionados con las normas de uso de la propia área y de información útil para los autocaravanistas, paneles informativos de interés relacionados con el turismo de nuestro municipio, tales como, un plano de Guadalajara, los principales monumentos de la ciudad, o información sobre transporte público, entre otros.



No faltan los espacios para la recogida selectiva de residuos y para el descanso, con unos bancos tipo merendero.

“Por tanto, hoy es otro día importante para el turismo de nuestra ciudad pues abrimos un nuevo espacio para que los turistas de las autocaravanas puedan conocer Guadalajara, suponiendo otro aliciente más que contribuye a generar riqueza en Guadalajara, y desde el cariño y buen recibimiento que ofrecen nuestros ciudadanos estamos convencidos de que desde ya, encontraremos unos nuevos aliados y embajadores de Guadalajara”, ha destacado Parlorio.



Por su parte, desde la Federación de Autocaravanas han enviado un mensaje de agradecimiento al Ayuntamiento, ya que no han podido participar en la presentación. Su presidente, José Luis Quintero, ha destacado la buena ubicación elegida para este aparcamiento. “Mi agradecimiento al Ayuntamiento de Guadalajara por apostar por este tipo de turismo, así como por haber contado con nuestro consejo y asesoramiento a la hora de realizar el área de servicios de autocaravanas para tener todo lo necesario para pasar unos días en esta magnífica ciudad y disfrutar de su grandeza y riqueza monumental y, por supuesto, su gastronomía”, ha afirmado José Luis Quintero.



Guadalajara deja de ser un lugar de paso



El alcalde aseguraba que estos últimos años demuestran “la ambición y ganas de innovar que ahora sí tiene el Ayuntamiento de Guadalajara para no dejar pasar ni una sola oportunidad”.



En este sentido, añadía, “Guadalajara deja de ser una ciudad de paso. Algo que se complementa con otra realidad, y es que ya no hace falta salir de Guadalajara en busca de ocio”. Esto se traduce, añadía “en una ciudad mucho más viva en la que se crea desarrollo económico.



Alberto Rojo apuntaba además a otra línea de trabajo como es convertir a Guadalajara en una ciudad de congresos. “Es una cuestión en la que ya estamos dando pasos y vamos a dar más: ser ciudad en la que se celebran congresos y en la que se alojan congresistas”.