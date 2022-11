LA PEOR DE ESPAÑA : La ocupación hotelera en Castilla-La Mancha fue del 38,3% en el mes de octubre, por debajo de la media nacional del 58,1 %

jueves 24 de noviembre de 2022

El grado de ocupación hotelera en Castilla-La Mancha durante el mes de octubre fue del 38,3 % de las plazas, por debajo de la media nacional del 58,1 % y en la última posición de las comunidades autónomas, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



En cuanto a los precios, registraron en octubre un aumento del 5,42 % en Castilla-La Mancha respecto al mismo mes del año pasado, mientras que la media nacional fue superior, del 11,67 %.



En el conjunto de España, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros españoles se situaron en 286,5 millones entre enero y octubre de este año, casi el doble que en el mismo periodo del año pasado, marcado aún en parte por las restricciones ocasionadas por la crisis del coronavirus.



La cifra se mantiene, sin embargo, por debajo de la correspondiente a los diez primeros meses de 2019, cuando aún no había estallado la pandemia, con 20,7 millones menos.



Solo en el mes de octubre, las pernoctaciones superaron los 30 millones, lo que supone un aumento del 25,4 % respecto al mismo mes de 2021, cuando hubo 23,9 millones.



Atendiendo a la procedencia de los viajeros, las pernoctaciones de los residentes en España sumaron 9,7 millones, casi un tercio del total, en tanto que las de los no residentes superaron los 20,2 millones.



La estancia media en esos establecimientos hoteleros aumentó un 4,6 % respecto a octubre de 2021 y se situó en 3,1 pernoctaciones por viajero.



ESPAÑOLES PREFIEREN ANDALUCÍA Y EXTRANJEROS, BALEARES



Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana fueron los destinos principales de los viajeros residentes en España en octubre, con el 18,7 %, 13,0 % y 11,5 % del total de pernoctaciones, respectivamente.



Por su parte, el principal destino elegido por los no residentes fueron las Islas Baleares, con un 26,1 % del total, seguidas de Canarias y Cataluña, con el 25,5 % y el 16,7 %, respectivamente.



En octubre se cubrieron el 58,1 % de las plazas ofertadas, con un aumento anual del 10,3 %, un porcentaje que subió al 63,8 % en fines de semana.



Canarias presentó el mayor grado de ocupación por plazas en octubre, con un 72,3 %, seguido de la Comunidad de Madrid, con el 62,4 %.



Por zonas turísticas, Lanzarote registró el mayor ratio de ocupación por plazas, el 76,4 %, en tanto que Barcelona fue la primera en fin de semana, con un 78,1 %.



BAJAN LOS PRECIOS HOTELEROS EN OCTUBRE



La tasa anual del Índice de Precios Hoteleros (IPH) se situó en el 11,7 % lo que supone 8,8 puntos menos que un año antes y 1,6 puntos menos que en septiembre.



Aún así, los precios subieron con fuerza en la Comunidad de Madrid, un 28,6 % y Cataluña, un 26,1 %.



RENTABILIDAD DEL SECTOR HOTELERO



La facturación media diaria de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) se situó en 99,7 euros en octubre, lo que supone un aumento del 10,9 % respecto al mismo mes de 2021.



Por su parte, el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación registrada en los establecimientos hoteleros, alcanza los 66,4 euros, con una subida del 24,0 %.



Por categorías, la facturación media es de 225,9 euros para los hoteles de cinco estrellas, de 102,5 euros para los de cuatro y de 79,2 euros para los de tres estrellas, en tanto que los ingresos por habitación disponible se situaron en 158,9, 75,5 y 52,2 euros, respectivamente.



Marbella fue la ciudad turística con mayor facturación media diaria por habitación ocupada, 180,7 euros, en tanto que la más rentable fue Barcelona, con unos ingresos por habitación disponible (RevPar) de 139,7 euros.