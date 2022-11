El PP advierte que el PSOE deja fuera “a todas las familias con ingresos superiores a 29.400 euros”, lo que supone “que el Gobierno vuelve a dejar fuera a la mayoría de las familias de clase media”

jueves 24 de noviembre de 2022

El diputado regional del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Rodríguez, ha lamentado hoy que “el PSOE llega tarde una vez más” a la solución que necesitan las familias afectadas por la subida de las hipotecas, “intentando copiar las medidas propuestas por el PP”, para acabar, sin embargo, “dejando fuera a miles de familias”.



Así lo ha manifestado en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, donde ha recordado que “ya a principios de noviembre el PP pidió una deducción por compra de vivienda para hipotecas ya firmadas”, para que las familias tuvieran “más renta disponible para hacer frente a la subida de la hipoteca y también a otras subidas no menos importantes como las de la luz, el gas y los combustibles”.



“Los acuerdos del Gobierno de Sánchez con la banca, llegan tarde y cuando ya los acontecimientos le han sobrepasado”, ha asegurado Rodríguez, recordando además que “se alcanzan, por cierto, gracias al marco que definió el Código de Buenas Prácticas para la protección de los deudores hipotecarios aprobado en 2012 por el Gobierno del PP, al que el PSOE votó en contra”. Como votó en contra de la enmienda a los PGE que pedía abrir “un proceso de negociación con las entidades financieras”.



“Pero el pasado martes, el Consejo de Ministros hizo exactamente eso, aprobar un Real Decreto que modifica el Código de Buenas Prácticas de 2012 con el fin de adaptarlo a la situación actual. Ampliando el colectivo de beneficiarios con dos nuevos supuestos”, ha explicado Rodríguez, quien ha opinado que “una vez más, el Gobierno acaba aprobando algo que antes le ha propuesto el PP, que ha criticado y que ha rechazado: sólo acierta un poco cuando rectifica y nos intenta copiar”.



El PSOE deja fuera a la mayoría de familias de clase media



Sin embargo, Rodríguez ha advertido que el acierto no es completo, ya que el Gobierno de Sánchez, con sus medidas, deja fuera “a todas las familias con ingresos superiores a 29.400 euros”, lo que supone “que el Gobierno vuelve a dejar fuera a la mayoría de las familias de clase media (entre 21.000 y 60.000 euros hay 7,5 millones de contribuyentes)”, como si realmente lo que quisieran fuera “cargarse la clase media, porque si no, no se entiende”.



Por ello, ha sugerido al PSOE “que copie también los otros dos puntos que se pedían en esa enmienda del PP: la creación de un fondo temporal para ayudar a que las familias con menos rentas hagan frente a la hipoteca ante la subida de los tipos de interés y la recuperación temporal y con unos requisitos concretos de la deducción por adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual, para no dejar fuera a esas clases medias que tienen ingresos superiores a 29.400 euros y que también tienen dificultades por la subida del recibo de la hipoteca”.



Page se niega a bajar impuestos como propone Núñez



Para Rodríguez, la subida de las hipotecas es la puntilla a una situación ya insostenible para las familias, sobre todo en CLM, y ha calificado de “inexplicable” que, ante esta complicada situación, “el Gobierno de García-Page pretenda batir récord de ingresos y se oponga a la bajada temporal de algunos impuestos, como propone nuestro presidente regional, Paco Núñez”. “Todos somos cada vez más pobres por la desbocada subida de la inflación, que hace imposible que las familias puedan ahorrar e incluso llegar a fin de mes en muchos casos”, ha añadido.



Algo que es especialmente preocupante en CLM, donde “los datos económicos son demoledores y la situación de muchas familias dramática”, “las colas del hambre siguen aumentando en nuestra región, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza tenemos al 27,4% de la población de CLM (más de 561.000 personas) en riesgo de pobreza extrema, casi seis puntos por encima de la media nacional”, ha advertido Rodríguez.