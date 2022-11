Concierto de la Banda de Música de la Diputación de Guadalajara el domingo 27 en Tórtola de Henares

jueves 24 de noviembre de 2022 , 13:42h

La Banda de la Diputación Provincial de Guadalajara ofrecerá un concierto el próximo domingo, 27 de noviembre, a partir de las 18:30 en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción.



Denominado de Santa Catalina, la Banda de Música de la Diputación, la Banda se presenta en este concierto con los músicos que se acaban de incorporar y con los que están realizando prácticas musicales (becarios), que van a realizar sus primeras actuaciones; precisamente la dirección ha querido también potenciarlos incluyéndoles como solistas en alguna de las obras del programa con el propósito de que adquieran la necesaria experiencia.



En cuanto al programa se inicia con el estreno anticipado (el formal será al día siguiente en el San José) de obras como el pasodoble “Yakka” del alicantino José R. Pascual Vilaplana, del concertino para flauta y banda “Euterpe, la musa de la música” de Ferrer Ferrán para seguir con un tema de bandas de cine como en este caso es “Cinena Paradiso” de Morricone, continuar con “Las hadas” de la obra para oboe y orquesta del valenciano Ferrer Ferrán, a la que seguirá uno de los 14 movimientos (“El elefante”) de la suite musical “El carnaval de los animales” de Saint Säents, proseguirá con el “Vals número 2” de Shostakovich, con la melodía “Oblivion” (que significa algo así como olvido) del argentino Piazzola, y terminará con compositores españoles como la farruca andaluza “Orgia”, una de las tres piezas de las “Danzas fantásticas” de Turina, y la opereta “Katiuska” de Sorozábal.



• JAKKA de José R. PASCUAL VILAPLANA (1971-)



• EUTERPE, “LA MUSA DE LA MÚSICA” de FERRER FERRÁN (1966-)



Flauta solista: Mª Gloria Esteban



• CINEMA PARADISO de Ennio MORRICONE



Clarinete solista: Amalia Mínguez Marcos



• EL BOSQUE (LAS HADAS) de FERRER FERRÁN (1966-)



Oboe solista: Fernando Martínez García



• EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES (EL ELEFANTE) de Camille SAINT SAËNTS (1835-1921)



Tuba solista: Alba Merencio Torres y bombardino solista: José Mª Merencio Señor



• VALS nº 2 de Dmitri SHOSTAKOVICH (1906-1975)



Saxofón solista: Javier Mínguez Camarillo y Trombón solista: Mario Sanz Rubio



• OBLIVION de Astor PIAZZOLA (1921-1992)



Clarinete solista: Leticia Oosterkamp Villaverde



• DANZAS FANTÁSTICAS (ORGÍA) de Joaquín TURINA (



• KATIUSKA de Pablo SORAZÁBALA



Directora: Nuria Matamala Pichoto



En la actualidad y tras las recientes incorporaciones tanto de músicos titulares como becarios, la Banda está integrada por:



Flautas: Mª Gloria Esteban González (también solista) y Jaime Somolinos Molina; Oboes: José Hita Alcázar, Gonzalo Esteban Pérez y Fernando Martínez García; Clarinetes: Mariano Marcos Gómez (solista), Juanma Rodríguez Guerrero (solista), Javier López Liétor, Mar Poveda Pérez, Andrés Calamardo Pérez,

Francisco Navarrete Herranz, Leticia Oosterkamp Villaverde y Amalia Mínguez Marcos; Saxofones Altos: Javier Mínguez Camarillo (solista) y Gonzalo Díaz-Romeral Marcos; Saxofón Tenor: Fernando Olmos Embid (solista), Fliscornos/Trompetas: Miguel Ángel Sanz Patiño(solista), José C. Camarillo Escudero y

Antonio Sabroso Torres; Trompas: José Villaverde Herráiz (solista) y Andrea de la Fuente Ayuso; Trombones: Juan C. Esteban González, Gustavo Marcos Gómez y Mario Sanz Rubio; Bombardino: José Mª Merencio Señor; Tubas: Juanma Marcos Gutiérrez y Alba Merencio Torres; y Percusión: José C. Esteban

González y Celia Berlinches Mata.