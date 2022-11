LA PEOR CARA DEL PSOE : Sánchez pacta con Bildu la expulsión de Navarra de la Guardia Civil de Tráfico

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 23 de noviembre de 2022

Asociaciones profesionales de guardias civiles han criticado este martes al Gobierno de PSOE/PODEMOS por «prescindir» de los agentes de Tráfico en Navarra dentro del CHANTAJE de EH Bildu a cambio de que esta formación confirme su voto a favor de los Presupuestos Generales del Estado de 2023.



La portavoz de la formación abertzale, Mertxe Aizpurua, ha confirmado este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez SE HA COMPROMETIDO con EH Bildu a transferir la competencia de Tráfico a Navarra antes del 31 de marzo, dentro de un acuerdo que, en materia de Memoria Democrática, incluye homenajear a los fallecidos en Vitoria en 1976 en un desalojo de la Policía.



Jucil ha recordado que la transferencia de Tráfico afectará de manera directa a unos 220 guardias civiles, «muchos de ellos nacidos o residentes desde hace años en Navarra y que se verán obligados a cambiar de destino o de domicilio por una decisión política que, además, afecta a la seguridad de los ciudadanos»



La asociación de la Guardia Civil ha afeado al Gobierno de PSOE/PODEMOS por utilizar a la Guardia Civil como «moneda de cambio». «Los guardias civiles están hartos de que el ministro desprecie sus reivindicaciones y no atienda personalmente como reclaman sus demandas profesionales», ha añadido AUGC, recordando la manifestación convocada junto al SUP el próximo sábado en Madrid a las 12.00 horas.



ASESGC ha mostrado su «más absoluta repulsa» por el anuncio en el que se pone fecha a la transferencia de Tráfico. «Resulta humillante para un guardia civil», ha señalado en redes sociales, añadiendo que EH Bildu es un partido que «ha justificado la violencia y el asesinato de muchos compañeros», en alusión a los atentados de ETA.



APROGC también se ha sumado a las críticas. «¿Dónde están los informes técnicos que justifican tal medida? ¿Nos llevaremos las manos a la cabeza como lo estamos haciendo ahora con la Ley del ‘sí es sí’?», se ha preguntado antes de denunciar que la institución sea «moneda de cambio por luchas políticas ante la aprobación de los presupuestos Generales del Estado». «El Gobierno de PSOE/PODEMOS traiciona al pueblo navarro y pone en riesgo a toda la sociedad», ha lamentado.



En cinco meses los agentes de esta especialidad del Instituto Armado dejarán de circular y controlar las carreteras navarras para dejar esa competencia en manos de la Policía Foral. El viejo deseo de los nacionalistas de ver cómo las Fuerzas de Seguridad del Estado abandonan el País Vasco y la comunidad foral da un nuevo pasito hacia delante.



La fecha de expulsión de estos agentes de la Benemérita aparece reflejado en el acuerdo político que han alcanzado en las últimas horas los dos partidos políticos que forman parte del Gobierno de coalición (PSOE y Podemos) con EH Bildu, la coalición electoral que integra a los herederos de Batasuna, el brazo político de ETA. El objetivo, que los batasunos apoyen en el Congreso de los Diputados el proyecto de presupuestos del Ejecutivo para 2023.



Exactamente, se recoge en el punto 6 del acuerdo que han alcanzado. "Se transferirá de manera efectiva, antes de 31 de marzo de 2023, la competencia de Tráfico y Seguridad Vial a la Comunidad Foral de Navarra, convocando para ello la Junta de Transferencias antes de 31 de diciembre 2022, debiendo producirse cuantas reuniones sean necesarias para solucionar los actuales problemas técnicos para la transferencia de la misma", dice el acuerdo.



Éste no es la única cesión de calado del Gobierno de Pedro Sánchez a los batasunos de Bildu desde que llegó al Palacio de La Moncloa. El más llamativo, o doloroso, es el acuerdo para trasladar a todos los presos de la banda terrorista que siguen en prisión a cárceles del País Vasco y Navarra. Un traslado que se encuentra ya al 90 por ciento y que es posible que esté terminado para las fiestas de Navidad.