El Gobierno PSOE-Podemos dispara la OKUPACIÓN en España más de un 40%

La permisividad del Gobierno de Sánchez y sus socios independentistas con los okupas elevaron las usurpaciones hasta 17.274 en 2021

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 23 de mayo de 2022 , 07:30h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La OKUPACIÓN se ha convertido en uno de los problemas más temidos por los ciudadanos españoles con propiedades inmobiliarias, que son más del 80% de la población. No así para los dos partidos del Gobierno y buena parte de sus socios parlamentarios –como los independentistas ERC y Bildu– que desde que llegaron al Gobierno han provocado que las cifras de okupación en España se hayan disparado más de un 40% en los últimos tres años.



Tal y como publica este lunes el diario LA RAZÓN, si se compara con los tres últimos ejercicios del Ejecutivo de Mariano Rajoy, la diferencia es abismal, ya que con el expresidente del PP las okupaciones se elevaron poco más de un 17%, al pasar de las 10.377 de 2015 a las 12.214 de 2018 -aunque la mitad del último ejercicio deberían atribuírsele a Sánchez–.



Para muestra, un botón de la permisividad de las políticas de PSOE y Podemos con los okupas.



El pasado año se okuparon en España 17.274 viviendas, lo que supuso un 18,14% más que en 2019 –año de referencia y primer año de la segunda legislatura de Pedro Sánchez, al margen del pandémico 2020, cuyos datos no tienen relevancia estadística–, casi el triple que diez años antes cuando se contabilizaron apenas 6.233 y el 41% más durante la presente legislatura. Estos datos se conocieron la semana pasada, cuando en una respuesta parlamentaria en el Congreso, el Gobierno ofreció los datos oficiales que manejan las Fuerzas de Seguridad del Estado.



En 2021, la mayor subida porcentual se localizó en La Rioja, con un alza del 272%, por delante de Asturias (132,35%), Murcia (82,02%), Baleares (78,59%) y Comunidad Valenciana (63,06%), además de en las ciudades autónomas de Ceuta (171,42%) y Melilla (63,63%). Los menores incrementos correspondieron a Andalucía, con un 0,86 %, y Navarra, un 1,70 %. Este tipo de actuaciones solo descendieron en Canarias, en un -7,47%.



Sin embargo, en términos absolutos fue Cataluña la comunidad récord en okupaciones, con 7.345.



Tanto el PSOE como PODEMOS, que conforman el Gobierno de España, han insistido en que NO tomarán medidas contra la OKUPACIÓN más a allá de la actual legislación.