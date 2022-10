LA PEOR CARA DEL PSOE : El Gobierno de Sánchez acerca a otros ONCE presos de ETA, entre ellos un condenado por matar a una niña en 2002

viernes 14 de octubre de 2022 , 07:00h

El Gobierno de PSOE/PODEMOS continúa con su política de acercar a los terroristas de ETA que están cumpliendo sus condenas en prisión hasta centros penitenciarios del País Vasco y Navarra.



Once serán los que esta semana cambien de ubicación, según lo que ha trasmitido este jueves el Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska, a las principales asociaciones de víctimas.



Estos terroristas quedarán mayoritariamente, una vez se haya consumado el traslado, en centros que están bajo el control del Gobierno vasco -la transferencia de esta competencia se materializó hace un año-, que desde un primer momento ha apostado porque sean el menor número de presos los que cumplan su penas dentro de las prisiones, y aboga porque siempre que sea posible salgan a la calle para reinsertarse en la sociedad lo más cómoda y rápidamente posible.



La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha vaticinado que "todos los presos etarras estarán en Navidad cumpliendo condena en cárceles del País Vasco y Navarra".



"Parece que lo que más preocupa a este Gobierno es que los presos etarras cumplan lo que les queda de condena, antes de que el Gobierno vasco les conceda el tercer grado, bien cerca de los suyos, mientras las víctimas y las asociaciones, estamos cada vez más avocadas a la extinción, teniendo que soportar ya no sólo que se nos humille y revictimice, sino algo casi mucho peor: la indiferencia de todos", denuncian desde la asociación.



Los once terroristas de ETA que van a ser trasladados al País Vasco y Navarra "sin colaborar con la justicia" y "sin mostrar un ápice arrepentimiento", según denuncia la asociación de víctimas, son Julen Atxurra Egurola, Beñat Aguinagalde Ugartemendía, Gurutz Aguirresarobe Pagola, Asier Arzalluz Goñi, Beatriz Etxebarría Caballero, Harriet Iragui Gurruchaga, Itziar Moreno Martínez, Iker Olabarrieta Colorado, Andoni Otegi Eraso, Martín Sarasola Oyarzabal e Iratxe Sorzabal.



Julen Atxurra Egurola. De la cárcel de El Dueso (Cantabria) a una prisión en el País Vasco. Fue condenado a 32 años de prisión por, entre otros delitos, ordenar y proporcionar el dinero y el material necesario para el secuestro de Ortega Lara. Además, hay que sumar 46 años de prisión por dos atentados frustrados contra una casa cuartel de la Guardia Civil y un agente del Instituto Armado, en julio y agosto de 1986, respectivamente. A eso, hay que añadir otra condena de 28 años de prisión por su participación en el asesinato del agente de policía Julio Sánchez Rodríguez el 28 de octubre de 1986 en el barrio bilbaíno de San Adrián. Cumplirá las 3/4 partes de la condena en abril de 2034.



Beñat Aguinagalde Ugartemendía. De la cárcel de Dueñas (Palencia) a la de San Sebastián. Fue condenado en 2015 a 32 años de prisión por asesinar a Isaías Carrasco en marzo de 2008. En 2017 fue condenado a 44 años de prisión por su participación en el asesinato del empresario Ignacio Uría en diciembre de 2008. También fue condenado a 15 años de prisión por atentar contra la sede del PSE en Lazcano en 2009.



Gurutz Aguirresarobe Pagola. De la cárcel de Logroño a una prisión del País Vasco. En 2011, la Audiencia Nacional le condenó a 30 años de prisión como autor del atentado que acabó con la vida de Joseba Pagazaurtundua Ruiz en 2003.



Asier Arzalluz Goñi. De la prisión de Logroño a una cárcel en el País Vasco. Fue condenado en 2011 a 75 años como autor material del atentado que acabó con la vida de Irene Fernández Perera y José Ángel de Jesús Encinas. En 2019, fue condenado a 33 años como autor responsable del asesinato de Máximo Casado Carrera y de un delito de daños con finalidad terrorista. También fue condenado a 20 años en 2006 por el atentado contra el por entonces diputado del PSOE Eduardo Madina



Beatriz Etxebarría Caballero. De la prisión de El Dueso (Cantabria) al centro penitenciario de Zaballa (Álava). En 2013, la Audiencia Nacional le condenó a 485 años como autora del atentado que asesinó a Luis Conde de la Cruz. También fue condenada en 2013 a 45 años por el asesinato de Eduardo Antonio Puelles García.



Harriet Iragui Gurruchaga. De la cárcel de Logroño a una prisión en el País Vasco. Fue condenado en 2001 por la Audiencia Nacional a 30 años de prisión como autor del asesinato de José María Martín Carpena. En 2002 fue condenado a 45 años como autor del asesinato de Luis Portero García. En 2002 también fue condenado a 53 años de prisión como responsable del atentado que acabó con la vida de Antonio Emilio Muñoz Cariñanos.



Itziar Moreno Martínez. Del centro penitenciario de Madrid I a una cárcel del País Vasco. En agosto de 2022 la reclusa fue trasladada desde Rennes (Francia) a la prisión madrileña de Alcalá. Moreno cumplía condena en Francia desde que en el 2016 fue sentenciada a 15 años de prisión junto a su compañero, Oier Gómez Mielgo, por haber disparado en abril del 2022 contra varios gendarmes, uno de los cuales resultó herido. El Tribunal de lo Criminal de París declaró a Gómez Mielgo culpable del delito de tentativa de homicidio de los cuatro gendarmes, mientras que Moreno Martínez fue considerada cómplice. Pese a ello, se les impuso la misma pena de cárcel, puesto que el tribunal estimó que la acción había sido "absolutamente concertada" por los dos condenados. El día posterior a los hechos, fueron capturados en la localidad de Croze.



Iker Olabarrieta Colorado. Del Centro Penitenciario de Logroño a una prisión en el País Vasco En 2006, la Audiencia Nacional le condenó a 20 años de prisión por el atentado contra el por entonces diputado del PSOE Eduardo Madina por homicidio terrorista en grado de tentativa.



Andoni Otegi Eraso. De la cárcel de Logroño a un centro penitenciario del País Vasco. Suma más de mil años de condena, y cuenta con delitos como el asesinato de José Javier Múgica Astibia el 14 de julio de 2001, y el asesinato de Cecilio Gallego Alaminos y Silvia Martínez Santiago el 4 de agosto de 2002 en Santa Pola.



Martín Sarasola Oyarzabal. De la prisión de Dueñas (Palencia) al País Vasco. En mayo de 2010 fue condenado por la Audiencia Nacional a 1040 años de prisión como responsable del atentado cometido en el aeropuerto de Barajas que acabó con la vida de Diego Armando Estacio Sivisapa y Carlos Alonso Palate Sailema.



Iratxe Sorzabal. Este pasado mes de septiembre, la Audiencia Nacional decretó prisión provisional para la exjefa de ETA Iratxe Sorzabal, entregada por Francia de forma definitiva el pasado 9 de septiembre, por la condena a 24 años y medio de cárcel que le fue impuesta por su participación en un doble atentado el 2 de noviembre de 1996 en Gijón contra una farmacia y el Palacio de Justicia. Por el momento, es una presa preventiva con sentencia no firme, pero como no, en este país que tanto se vela por los derechos de los etarras, Sorzabal esperará noticias de la Audiencia Nacional acomodada en una prisión cercana a los suyos.