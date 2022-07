LA PEOR CARA DEL PSOE: Pedro Sánchez "se olvida" de conmemorar los 25 años de la liberación de Ortega Lara

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español se han olvidado este viernes de conmemorar públicamente el aniversario de los 25 años de la liberación de José Antonio Ortega Lara, el funcionario de prisiones que permaneció 532 días encerrado por la banda terrorista ETA en un zulo de 2,2 por 1,8 metros.



Frente a Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) o, entre otros dirigentes, Inés Arrimadas (Ciudadanos), el también líder del PSOE NO ha tenido una sola palabra de recuerdo para este día clave en la derrota de ETA.



Feijóo ha recordado: «25 años después de la liberación de Ortega Lara tras 532 días secuestrado por ETA, mantenemos viva la memoria y la dignidad de las víctimas, y nuestro agradecimiento a los Cuerpos de Seguridad del Estado, que han sido imprescindibles en la lucha contra la banda terrorista».



Del mismo modo, Abascal ha apuntado: «Un orgullo tener como amigo y camarada a un hombre tan repleto de virtudes como de humildad». En la misma línea, Vox ha agregado: «Se cumplen 25 años de la liberación de Ortega Lara tras un secuestro inhumano de 532 días a manos de ETA. Nuestro mayor referente y un ejemplo de lucha y resistencia. No olvidemos que quienes le secuestraron y justificaron su secuestro están hoy en las instituciones».



Igualmente, Arrimadas también ha comentado los 25 años del día en el que «España asistía emocionada a la heroica liberación de Ortega Lara gracias a la Guardia Civil. Mientras, la ‘prensa’ proetarra se burlaba de un secuestro de 532 días. Los editores de ese ‘periódico’ son hoy socios del Gobierno. Los demócratas, siempre con las víctimas».



Sin embargo, NI Pedro Sánchez NI el PSOE han dedicado ni una línea a Ortega Lara. En las últimas 24 horas, el jefe del Ejecutivo ha difundido varios cortes de una entrevista en televisión y un pésame por el asesinato por violencia machista de una mujer en Sevilla el pasado fin de semana.



El 1 de julio de 2022, se cumplen 25 años de la liberación del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, secuestrado por ETA. Tras 532 días de encierro, un Ortega Lara con 23 kilos menos, demacrado y asustado lograba reunirse con su familia tras la pericia de los agentes que lograron abrir el mecanismo del zulo de 2,2 por 1,8 metros en el que le mantenían encerrado.



Fue el 17 de enero de 1996 cuando el funcionario de prisiones fue abordado en el garaje de su vivienda en Burgos, cuando regresaba de su trabajo en la cárcel de Logroño. Tres etarras que le introdujeron en el maletero de su coche y luego le trasladaron en un camión, oculto en una máquina especialmente preparada, hasta un zulo en una nave industrial de Mondragón, en Guipúzcoa.



A la Guardia Civil le costó dar con la pista que condujera a la nave del encierro. Fueron días y noches vigilando en una situación hostil. Todas las precauciones eran pocas. No solo porque había que evitar ser vistos por las personas que podían trabajar en el polígono, sino por la propia orografía, la humedad del río sobre el que se encontraba la nave o lo escarpado del terreno.



Apenas se producían movimientos en la nave, tan solo dos personas entraban y salían de ella. Pero la Guardia Civil estaba convencida de que Ortega Lara se encontraba allí. Antes de su liberación, los agentes detuvieron a los cuatro etarras responsables del secuestro, uno de los cuales, Jesús María Uribeetxeberría Bolinaga, fue trasladado al zulo.



Coordinada por el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, la operación Delfín-Pulpo se puso en marcha con 500 guardias civiles ante la dificultad para encontrar el escondite, oculto debajo de una máquina pesada. Mientras, Bolinaga negaba que el rehén se encontrara en la nave.



El descubrimiento de Miquel



«Tuve la suerte de encontrar el acceso» al zulo, ha recordado el agente Miguel en conversación telefónica con la agencia EFE. A este guardia civil, que como sus compañeros trabajó toda la noche para liberar al funcionario de la cárcel de Logroño, le llamó la atención que el pie de apoyo de un torno hidráulico estuviera fijado al suelo, cuando debería ser móvil.



Miguel había trabajado en un taller y se extrañó que ese torno no se pudiera mover. Por eso, ante la sospecha de que ocultara un zulo, comenzó a quitar los tornillos junto a otros compañeros y levantó el torno del suelo. Un «tapón» pesado -los terroristas lo movían con un mecanismo eléctrico- que precisó de muchas manos y que logró dejar a la vista el pequeño agujero por el que un agente tuvo que entrar boca abajo.



Allí descubrió a Ortega Lara, quien convencido de que el guardia civil era un terrorista, solo acertó a decir: «Matadme de una puta vez». En un estado lamentable, con 23 kilos menos y evidentes signos de haber sufrido en esos más de diecisiete meses fiebres, diarreas y hongos, Ortega Lara salió a la superficie.



Miguel recuerda «su cara de agotamiento», pero también la alegría que sintió porque finalmente todo salió bien para todos. Carlos también entró en la nave y contribuyó a la liberación de un hombre cuya imagen le ha quedado grabada, porque «impacta». Recuerda que costó más localizar la entrada del zulo que entrar a la nave y recalca el trabajo «muy intenso y concienzudo» que tuvieron que llevar a cabo él y sus compañeros.



ETA había perdido una nueva batalla ante la Guardia Civil.ped