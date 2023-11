Manifiesto de las familias de Yebes-Valdeluz reclamando mejoras sanitarias y educativas para su municipio

domingo 12 de noviembre de 2023 , 20:29h

Hoy nos reunimos como comunidad, como padres, madres y vecinos de Valdeluz y Yebes con un propósito claro y urgente: exigir mejoras sanitarias y educativas para nuestro municipio.



Esta no es la primera vez que los vecinos se manifiestan, ni será última y por eso y antes de entrar en lo que exigimos y el porqué, nos gustaría hacer un pequeño resumen del movimiento vecinal APOLÍTICO que a lo largo de los años, y con distintos nombres, se ha ido viviendo en nuestro municipio, un municipio joven pero con un alto compromiso por parte de todos sus vecinos.



En 2013 nuestro municipio se quedó sin Colegio tras el cierre de la institución privada Luz de Yebes. Desde ese mismo momento muchos vecinos se unieron para ayudar a conseguir que lo antes posible pudiésemos contar en nuestro municipio con un colegio Público. En primer lugar se recogieron más de 1.000 firmas, una a una, en papel, cuando por aquel entonces contábamos sólo con algo más de 2.000 habitantes.



Ese mismo año se realizó un estudio donde unos vecinos descubrieron que nuestro municipio era el más grande de España sin Colegio. Este hallazgo se convirtió en el slogan clave para reclamar una pronta solución a nuestro problema de escolarización.



Al siguiente año, en 2014, se decidió llevar las demandas sobre ruedas, pedaleando hasta Toledo en una simbólica marcha en bicicleta de montaña de más de 150km.



El año 2015 estuvo marcado por un acto de campaña en el que un grupo de padres abordó a Reyes Estebez, en aquel momento consejera de educación de la junta, para seguir reclamando el colegio que actualmente tenemos.



En 2016 llevó a los vecinos de nuevo a Toledo, y una vez más en bicicleta, obteniendo un amplio eco en medios escritos y audiovisuales de la provincia y de fuera de ella.



En 2017 se abrió el Colegio.



En 2019, la protesta tomó forma de una sonora pitada en busca de educación secundaria en la entrada del colegio, y ese mismo año, numerosos vecinos se manifestaron en un acto de campaña de Emiliano García- Page junto con una pancarta reclamando la susodicha educación secundaria.



El 2020, entre otras acciones, destacó por la colocación de una pancarta con la interrogante: "¿Y el instituto para cuándo?" que realizó el AMPA.



Y finalmente, en 2022, se sumaron más de mil firmas para respaldar la solicitud de un centro de salud digno para nuestro municipio.



Y esto es un resumen de algunas de las gestiones vecinales, no incluyendo el ingente trabajo del AMPA, con multitud de reuniones con unos y otros, ni por supuesto el de los políticos locales. Ni tampoco las gestiones que muchos vecinos a título individual han realizado durante estos todos estos años.



Con esta relación de hechos no se pretende trasmitir que lo que se ha conseguido es gracias a las protestas vecinales, porque no es así. Lo que se ha conseguido es gracias a los políticos, locales, provinciales y autonómicos. Son los políticos que trabajan muchas horas al día y por lo tanto los que pueden

conseguir que nuestras necesidades se hagan o no realidad. Pero si queremos transmitir que ser vecinos es algo más que ir a votar cada 4 años y que el esfuerzo colectivo de estar hoy aquí no cae en saco roto, es un grano de arena más que ayuda en la resolución de nuestros problemas, como ha ayudado en el

pasado.



Pero vamos con las reclamaciones en concreto que nos han traído hasta aquí hoy, y empezamos por lo relativo a la Sanidad:



En 2008 se anunció la licitación de un contrato para la construcción de un Centro de Salud en Valdeluz por importe de 3 millones de euros, pero más de 15 años después, aún nos encontramos en un pequeño consultorio de 75 metros cuadrados, sin ventilación natural y con una cobertura de servicios muy limitada, muy lejos de las necesidades reales de nuestra comunidad.



Con una población en edad pediátrica de más de 1.000 niños y siendo Yebes-Valdeluz el municipio de la provincia de Guadalajara que más crece año tras año, es incomprensible que nos quedemos sin pediatra cada pocos meses o que, cómo ocurre actualmente, sólo tengamos este servicio durante 3 días a la

semana. No podemos permitir que la salud de nuestros hijos se vea comprometida por la falta de planificación y recursos de otras administraciones.



Más de 6.000 habitantes, más de 5.400 empadronados y más de 2.700 cartillas sanitarias son argumentos más que suficientes para que las administraciones competentes tomen medidas concretas para proporcionarnos instalaciones y servicios sanitarios adecuados.



Nos gustaría hacer un pequeño alto en el dato de cartillas sanitarias, que es el dato que utilizan las autoridades competentes para agarrarse a él y no llevar a cabo las mejoras que necesitamos y nos merecemos. 2.700 cartillas de 5.400 empadronados es exactamente un 50%, o sea, un 50% de los empadronados tiene la cartilla en nuestro municipio y el otro 50% lo tiene en otras localidades. ¿Y por qué la mitad de la población no tiene la cartilla aquí? Pues no es porque como sospechan algunos responsables sanitarios, la gente trabaje en Madrid y prefiera tener la cartilla en dicha comunidad autónoma. Nada más lejos de la realidad, los que conocemos nuestro municipio sabemos que la mayoría de la gente que vive aquí trabaja en la provincia y que quien no tiene aquí su tarjeta la tiene en Guadalajara capital u otras localidades cercanas porque aquí no tiene ni los servicios ni las infraestructuras que necesita. No obstante y a pesar de dichas deficiencias nos gustaría pedir la colaboración vecinal para que cada vez más vecinos tengamos aquí nuestras cartillas sanitarias. Si no apostamos nosotros por nuestro municipio quien lo va a hacer. APOSTAR y PROTESTAR es la combinación perfecta, y no sólo porque sean verbos que rimen.



Apostar, cambiando la cartilla, y protestar como lo estamos haciendo aquí y ahora.



Para mejorar la situación sanitaria en Yebes-Valdeluz hay 3 opciones:



1) Construcción de un Centro de Salud en la parcela dedicada para dicho fin.



2) Construcción de un consultorio medico en la parcela dedicada para el Centro de Salud.



3) Ampliación del consultorio a los locales anexos al actual y que fueron comprados en el anterior mandato.



Sabemos que lo que corresponde es un Centro de Salud, no tiene sentido que el de referencia esté en Horche, municipio con la mitad habitantes y con menos cartillas que nosotros. Pero podemos incluso aceptar un consultorio en condiciones ( opciones 2 y 3) como un paso intermedio para llegar en pocos años a

la meta final del Centro de Salud. Lo que no podemos ni vamos a aceptar es quedarnos cómo estamos.



En cuanto a la educación, estamos agradecidos por la inversión que se ha realizado en nuestro municipio durante los últimos años, que se ha reflejado en la apertura del Colegio Jocelyn Bell y del IESO nº1 de Yebes, sin embargo, existen problemas estructurales que requieren atención urgente.



El éxito del Colegio hoy, es a la vez un problema que tenemos que convertir en oportunidad y es que actualmente ya no caben mas alumnos en las instalaciones actuales. Estamos en más de 650 alumnos en el colegio, siendo, sino el más grande, uno de los más grandes de la provincia.



Solicitamos que la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha planifique una gran inversión para la continuación y finalización de los trabajos en el edificio colindante al Colegio e IESO de cara al próximo curso.



También reclamamos que no sólo se terminen los edificios inconclusos sino que se utilicen para albergar, no solo a las clases del IESO, sino también un Instituto comarcal que preste primero y segundo de Bachillerato, dando servicios no sólo a Yebes-Valdeluz sino a otros muchos pueblos de la comarca.



Lo que no vamos a consentir, bajo ninguna circunstancia, es que se saque la guardería de las instalaciones actuales, o que se busque un apaño para de cara al año que viene albergar 4to de la ESO. Si permitimos cualquier apaño, cualquier chapuza, nos veremos dentro de varios años en la misma situación en la

que nos encontramos ahora: Sin que el edificio inconcluso se haya terminado, compartiendo espacio entre el colegio e ieso y sin poder escolarizar a nuestros hijos en 1er y 2do de Bachillerato.



Y PARA FINALIZAR, queremos que lo que reclamamos se lleve a cabo, tanto en el ámbito sanitario como educativo, pero que se haga con el menor impacto posible para nuestras arcas municipales. ESTAMOS HARTOS ( EN MAYUSCULAS) DE QUE TODO LO QUE SE HAGA EN NUESTRO MUNICIPIO, Y QUE

CORRESPONDERÍA A ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES, VAYA EN DETRIMENTO DE NUESTROS RECURSOS COMO VECINOS. Y para que todo el mundo lo entienda nos gustaría poner un ejemplo, de un municipio vecino y amigo como es el de Horche.



En Horche el colegio lo pagó la Junta, en Valdeluz el colegio lo pagaron los vecinos. En Horche, la depuradora la va a pagar la junta, en Yebes pueblo la depuradora la van a pagar los vecinos. En Horche la reforma del Centro de Salud la paga la Junta, en Valdeluz los locales para la ampliación del consultorio los han pagado los vecinos.



Queremos los servicios que nos merecemos y que a ser posible sean pagados por las autoridades responsables. Pregunta: ¿SOMOS NOSOTROS MENOS QUE LOS DEMAS?....Vuelvo a preguntarlo ¿SOMOS MENOS QUE LOS DEMAS?......., ¿ENTONCES PORQUE TENEMOS QUE PAGARLO TODO?



ESTA CONCENTRACION LLEGA A SU FIN Y NOS GUSTARÍA DESPEDIRNOS PIDIENDO UN GRAN APLAUSO PARA TODOS VOSOTROS, PARA TODOS LO QUE PUDIENDO ESTAR EN OTRO LADO, HABÉIS HECHO EL ESFUERZO POR ESTAR AQUÍ, APOYANDO A VUESTROS VECINOS EN SUS

RECLAMACIONES.



MUCHAS GRACIAS A TODOS.