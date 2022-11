El Hospital de Guadalajara lidera las listas de espera en Castilla La Mancha en Urología, Traumatología y Angiología-Cirugía Vascular con ¡120 días de espera!

El Hospital de Guadalajara sigue ocupando el segundo lugar en la región en lista de espera, solo por detrás del hospital de Toledo, mientras que “la Atención Primaria está colapsada, falta personal, principalmente de medicina y enfermería, y no se ha recuperado la carrera profesional sanitaria”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 17 de noviembre de 2022 , 07:35h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La portavoz del Partido Popular de Guadalajara, María Patricio, ha advertido esta mañana en rueda de prensa que la situación de la Atención Primaria “es insostenible” y las listas de espera del Hospital de Guadalajara “están desbocadas”. La portavoz provincial ha denunciado que el Hospital de Guadalajara sigue ocupando el segundo lugar en la región en lista de espera, solo por detrás del hospital de Toledo, mientras que “la Atención Primaria está colapsada, falta personal, principalmente de medicina y enfermería, y no se ha recuperado la carrera profesional sanitaria”.



El Hospital de Guadalajara tiene las listas de espera más altas de la región en tres servicios médicos (Urología, Traumatología y Angiología-Cirugía Vascular) que además son algunos de los servicios con más de 120 días de espera. Es decir, “de 10 servicios médicos somos los que mayor lista de espera tenemos en tres servicios y los segundos en 4 servicios”.



El caos también se ha apoderado de la Atención Primaria, donde las listas de espera “se han desbocado, en algunos centros más allá de las dos semanas para poder ser visto por el médico de cabecera” y ha aseverado que “los profesionales se encuentran cansados y muy saturados ya que están atendiendo su cupo diario y el de otros compañeros porque en Castilla-La Mancha no se sustituyen las bajas y los permisos de los profesionales”.



Patricio ha explicado que los centros de salud tienen que “auto gestionarse para cubrir las ausencias de los profesionales y poder atender a los pacientes, añadiendo una carga extra de trabajo”. Lo que además está provocando que la cobertura sanitaria “se esté prestando de forma irregular, afectando a su calidad, ya que en muchas ocasiones no pueden ser atendidos provocando el colapso de los servicios de urgencias tanto en los puntos de atención continuada como a nivel hospitalario”.



Además, ha apuntado que según acredita el propio Instituto Nacional de Estadística (INE), Castilla-La Mancha “tiene muchos menos médicos por habitante que Madrid.” Mientras Madrid lidera esta ratio con 677,20 médicos por cada 100.000 habitantes, nuestra región está a la cola con tan solo 436,80.



Y según los datos ofrecidos por el propio Consejo General de Enfermería, Castilla-La Mancha “es la sexta comunidad con peor ratio por cada 100.000 habitantes, con 610 enfermeras, pero la situación en nuestra provincia es peor, Guadalajara es la segunda provincia del país con peor ratio, bajando hasta las 423”.



Con este escenario, la portavoz del PP se ha preguntado qué hace el ejecutivo socialista, “absolutamente nada. Y los sindicatos solo se manifiestan en Madrid, en Castilla-La Mancha están callados porque gobierna el PSOE y no se le puede criticar. Basta ya de engaños y manipulaciones. Es una auténtica vergüenza”.





Autorizado un nuevo trasvase



Los que también están callados son Pablo Bellido y Borja Castro, y no solo en lo referente a los datos negativos de las listas de espera o la nefasta situación de la Atención Primaria en la provincia, Patricio ha dicho esto porque ayer se conocía, tras la reunión de la Comisión de Explotación del Trasvase-Tajo Segura, que se ha autorizado un nuevo trasvase desde los embalses de Entrepeñas-Buendía “¿Y qué tienen que decir sobre este asunto Bellido y Castro?”



Desde el Partido Popular esperamos que en la próxima visita de un dirigente socialista regional o nacional, incluso con la misma pancarta que mostraba Castro en la visita de Feijóo, “se pronuncien y defiendan alto y claro que los embalses de cabecera necesitan almacenar más agua para garantizar la actividad económica de la zona antes de seguir trasvasando”.



Reprocha a Page que esté más preocupado por su supervivencia política que por la defensa del interés común de nuestra nación



En otro orden de cosas, María Patricio se ha referido al “lamentable espectáculo” que está dando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el PSOE, con la reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición “anteponiendo su interés político por encima del de España”.



Patricio ha apuntado que Emiliano García-Page tenía la oportunidad de cumplir su palabra y evitar que Pedro Sánchez rompa España, y ha recordado las declaraciones que hizo en 2018, en una entrevista, en las que afirmaba que “antes de que se rompa España, se rompería el PSOE”. Pues ayer, Emiliano García Page adelantó que los diputados castellano-manchegos del PSOE no votarán en contra. “Otra vez más Page dice una cosa y hace la contraria. Es otro cargo socialista que está más preocupado por su supervivencia política que por la defensa del interés común de nuestra nación”.



Por todo ello, Patricio ha asegurado que “Page se ha convertido en un fraude para los castellano-manchegos y en un traidor más de los que apoya esta deriva que pone en riesgo nuestro país”. A su juicio, solo una España unida “puede garantizar que nuestros pueblos puedan crecer, generar empleo y ser dinámicos, ya que cualquier elemento que ponga en riesgo la unidad nacional y nuestra fortaleza como país lastra las posibilidades de los municipios para avanzar y crecer”, ha concluido.