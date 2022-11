VOX propone un plan de intervención contra el vertido descontrolado de residuos, enseres y escombros en los caminos, la periferia y el casco urbano de Guadalajara

miércoles 16 de noviembre de 2022 , 20:35h

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Guadalajara solicitará en el próximo pleno ordinario, que se celebrará el viernes día 25, la elaboración de un plan de choque estratégico y de intervención contra el vertido descontrolado de residuos, enseres y escombros en los caminos, la periferia y el casco urbano de Guadalajara, así como elaborar un mapa de localizaciones de estas zonas de vertidos incontrolados que salpican el término municipal de Guadalajara para su eliminación progresiva, además de poner en marcha campañas de concienciación ciudadana para minimizar las actitudes incívicas que derivan en vertidos incontrolados.



Así lo ha anunciado este miércoles el portavoz de VOX en la capital, Antonio de Miguel en una rueda de prensa en la que ha resaltado que “los vertidos incontrolados comienzan a ser un problema permanente y perfectamente localizados en la ciudad de Guadalajara”. Y ha concretado varias de estas localizaciones “en las que están proliferando estas zonas-vertederos ilegales por distintos puntos de la ciudad. En concreto, en el lado derecho de la la carretera CM-101 en dirección de Fontanar y en la entrada a la granja Los Parrales; en el Parque Viña Plana situado en el puente de la Avenida Pálmaces de Jadraque; en la Ronda Norte por el lado donde se inicia el camino que bordea por la parte superior, dirección al río Henares; en el Remate de las Cañas, concretamente en la parcela de los GEO. En todos estos sitios se acumulan mobiliario, enseres y otros residuos”.



Es por esta situación por la que VOX solicitará “un mayor control sobre el vertido descontrolado de residuos”, en palabras del portavoz, Antonio de Miguel, quien considera que “la Ordenanza municipal de limpieza viaria, estética e higiene urbana de Guadalajara no se está cumpliendo. Estamos comprobando que la situación es descontrolada en varios puntos de la ciudad, algo que impide a los guadalajareños disfrutar de una ciudad limpia”.



“Queremos ir más allá de una ordenanza municipal que no se está cumpliendo”



Y por ello, VOX pretende dar un paso más con esta moción: “Queremos dar un paso adelante y elaborar un plan de choque para retirar estos elementos lo antes posible y, de esta forma, frenar y evitar su acumulación. Este plan busca, por un lado, la colaboración de toda la ciudadanía para mantener limpia nuestra ciudad y para que se frene el incivismo que ha provocado la acumulación ingente de desechos arrojados a las calles. Y, por otro lado, hacer cumplir la Ordenanza municipal de limpieza viaria, estética e higiene urbana de Guadalajara, para que la situación no se siga descontrolando y no vaya a mayores”.



Antonio de Miguel subraya que dicha ordenanza “que el Gobierno de Rojo y Ciudadanos no está haciendo cumplir, regula sus sanciones, por lo que en VOX queremos poner solución a este asunto y elaborar un mapa de localizaciones para la eliminación progresiva de los puntos de vertidos incontrolados de Guadalajara”.



De esta manera, el edil de VOX ha recordado que “es el Ayuntamiento quien debe comprobar, inspeccionar y vigilar e intervenir con sanciones si llegase el caso para frenar la proliferación de estos vertidos descontrolados, pero no se está haciendo, por lo que con esta propuesta que llevamos desde VOX intentamos buscar soluciones a este problema, encaminadas también hacia las medidas preventivas, las que intentan evitar que los vertidos se produzcan porque además de limpiar, hay que sancionar”, concreta De Miguel.



De esta manera, VOX propone “poner en marcha campañas de concienciación ciudadana para minimizar estas actitudes incívicas. Desde este Ayuntamiento debemos hacer un llamamiento a los vecinos para que eviten la proliferación de estas áreas de vertidos no solo porque afean y deterioran un entorno común y de convivencia de todos, sino porque suponen, además, un peligro en sí mismos y una mala imagen de la ciudad”, ha subrayado el edil-portavoz de VOX en la capital, Antonio de Miguel.