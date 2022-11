El grupo ALCARRIA de Alcohólicos Anónimos celebra su 43 aniversario en Guadalajara

REDACCION

martes 15 de noviembre de 2022 , 11:16h

El Grupo Alcarria de Alcohólicos Anónimos celebra su 43 aniversario el sábado 26 de noviembre, a las 18 hs horas en calle Poeta Ramón de Garcíasol nº15, Local Bajo GUADALAJARA. 43 años ofreciendo una “solución” que nos ayuda a nosotros, los alcohólicos, a dejar de beber: “un alcohólico habla con otro alcohólico”.



El evento será moderado por dos alcohólicos anónimos en recuperación, y otros dos miembros de A.A. nos hablarán de su “Historia de Recuperación” en nuestra comunidad, de cómo el programa de Alcohólicos Anónimos, no solo nos ayuda a dejar de beber, sino a transformar nuestra vida en una vida de sobriedad constructiva.



También dará su testimonio un familiar de un alcohólico, miembro de nuestra fraternidad hermana Al-anón sobre cómo afecta este problema del alcoholismo a los familiares y la necesidad de recuperación que también tienen ellos para superar su propio sufrimiento.



Alcohólicos Anónimos es una comunidad mundial integrada por personas que nos ayudamos unos a otros, recíprocamente, a mantenernos sobrios. El hecho de ser alcohólicos todos los miembros, nos permite entendernos de una manera muy especial por la experiencia compartida. Sabemos por propia experiencia cómo se siente la enfermedad y como hemos aprendido a recuperarnos. Nada mejor que nuestro preámbulo para definir qué es Alcohólicos Anónimos:



“Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo.



El único requisito para ser miembro de A.A. es el deseo de dejar la bebida.



Para ser miembro de A.A. no se pagan derechos de admisión ni cuotas; nos mantenemos con nuestras propias contribuciones.



Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna; no desea intervenir en controversias; no respalda ni se opone a ninguna causa.



Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad.”



Todos somos conscientes del problema que supone hoy el alcoholismo en la sociedad y de las tragedias, mucha de ellas silenciadas, que ocasiona su consumo desmedido. Mediante el programa de los doce Pasos que nos propone Alcohólicos Anónimos, llegamos a aceptar que tenemos un problema, y encontramos la paz que nos permite llevar una vida feliz y ser útil a los demás.



Invitamos a cualquiera que desee más información a que se acerque a nuestra reunión aniversario para compartir con nosotros la alegría de la sobriedad, y compartirle nuestro mensaje de esperanza: Hay una solución.