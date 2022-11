Comienza este madrugada el paro INDEFINIDO de los transportistas

La Plataforma Nacional en Defensa del Transporte por Carretera denuncia los incumplimientos de los cargadores de la normativa aprobada en agosto

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 13 de noviembre de 2022 , 20:22h

Desde este lunes, los transportistas dan por comenzado el segundo paro indefinido del año para presionar en favor de sus reivindicaciones en la semana previa al Black Friday. La Plataforma Nacional de Defensa del Sector del Transporte, convocante de las movilizaciones, ha ignorado las críticas del Gobierno, de los supermercados y del resto de las patronales de transporte y finalmente no ha desconvocado este paro, que será secundado, en su mayoría, por los camioneros autónomos.



Denuncian, básicamente, que la ley que consiguieron forzar con el paro del pasado marzo NO se está cumpliendo, con lo que el sector está "prácticamente" en la misma situación que a principios de año.



Durante la primera jornada de paro, este lunes, los transportistas participarán en una manifestación en Madrid que hará un recorrido a pie desde la plaza de Carlos V (Atocha) hasta el Ministerio de Transportes, y en la que la plataforma espera que participen también asociaciones de otros sectores como la agricultura, ganadería y hostelería.



Desde la Plataforma se ha llamado a una concentración a las 10.00 horas de este lunes en la glorieta de Carlos V, en Atocha (Madrid), lamenta que desde la Dirección de la Inspección de Transporte se pretende aliviar de cualquier presión a los infractores sin atender las denuncias de los transportistas.



También sostiene que dos meses después de entrar en vigor la Ley que prohíbe que los conductores hagan labores de descarga, ya se están empezando a dar casos de represalias hacia los transportistas que no aceptan la coacción para seguir descargando sus camiones.



Por todo ello, la Plataforma, que ya realizó huelga indefinida el pasado mes de marzo, ha decidido volver a convocar al sector a un paro nacional a partir de la madrugada de este lunes.