Crónica de Abelardo Mazo sobre la festividad de Todos los Santos en Brihuega

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 02 de noviembre de 2022 , 18:04h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Dice el refrán que para los Santos nieve en los cantos o en los altos, pero no se ha cumplido, porque el "veroño" nos lleva a un tiempo soleado y con calor, aunque el pasado lunes tuvimos la tarde pasada por agua.



Podemos decir un año más se ha celebrado la festividad de todos los Santos con el ir y venir a los Cementerios y, nunca mejor dicho al haber dos, y podemos decirlo porque ha pasado un año con la pandemia restringida y como consecuencia todo estaba restringido, todavía se recuerda que el año 2020 fueron treinta y nueve los fallecimientos, un numero demasiado alto, treinta y nueve fueron las vidas arrancadas por el Covid-19, y aunque el Campo Santo situado dentro del pueblo, en el antiguo Castillo de Piedra Bermeja, patios alto y bajo es el que más afluencia ha tenido. El situado en los Olmos de Llano ya va acogiendo a fallecidos briocenses y se va viendo a gentes, amigos y familiares hiendo y viniendo por el Camino de Cozagón, antiguo camino de Toledo.



El día comenzó con la Eucaristía celebrada en la parroquia con un lleno a rebosar, hay personas que todavia cumplen las normas sanitarias dictadas en su dia, más por temor y precaucion que por otra cosa. En este puente se ha dado la circunstancia que son muchos los brihuegos que se acercan hasta el pueblo para honrar a sus muertos poblándose de ramos y centros de flores todas las tumbas o sepulturas, aunque el tiempo estuvo un poco anormal, no se registró ningún chubasco e hizo que el público se animara, es más por la tarde el rosario que debía de celebrarse a las cinco de la tarde en el propio Campo Santo no se hizo, un poco por miedo y precaucion a algun chubasco y porque habia refrescado la parroquia acogio el rezo del mismo, ya anteriormente había decidido trasladar el rezo del Santo Rosario al interior de Santa María estando llena a rebosar de fieles siendo dirigido por D. Antonino Salmerón Hernando, para compartir con D. José Félix Bricio Ramos.



Hoy festividad de todos los Fieles Difuntos en la Iglesia de San Felipe como en la parroquia de Santa María de la Peña, han acogido sendas Eucaristias D. Angel Gonzalo González antiguo Párroco y, los párrocos actuales D. José Félix y D. Antonino ha celebrado las mismas para honrar a todos los fieles difuntos de la parroquia, y de Brihuega.



Tambien hemos de destacar estuvo abierto el día anterior el Cementerio del Convento del Monasterio Cisterciense de Santa Ana para todo aquel que quisiera podia acudir a rezar por las reverendas alli sepultadas.