Los testigos de Jehová de Guadalajara celebran una jornada de puertas abiertas en su recién reformado local de culto

miércoles 02 de noviembre de 2022 , 17:55h

Desde julio, centenares de testigos de Jehová han estado trabajando en las reformas de uno de sus lugares de culto, también conocidos como Salones del Reino. Esta semana inaugurarán su nueva sala de reuniones, ubicado en la calle León Felipe, 6, tras una renovación completa del local. Sin embargo, antes de empezar a utilizarlo, los testigos de Jehová de Guadalajara celebrarán una jornada de puertas abiertas para que todos los vecinos de la ciudad puedan conocer estas nuevas instalaciones y familiarizarse con las actividades de los testigos. Esta jornada tendrá lugar el próximo jueves, 3 de noviembre, y el horario de las visitas será de 10:00 h a 14:00 h.



Esta obra ha sido realizada principalmente por voluntarios testigos, la mayoría de Guadalajara y algunos procedentes del resto de España. En total, 200 voluntarios, casi la mitad mujeres, han participado en el proyecto. Muchos de ellos son jóvenes que aprovecharon sus vacaciones para aportar su granito de arena.



Una de las voluntarias, de nombre Lidia, vino de Bilbao para colaborar en este proyecto.



Ella comenta: “En esta obra, no hay malas palabras, malas contestaciones... Vienen todos felices y eso se contagia”. Viktoria, una joven ucraniana que reside en Málaga, explica qué la impulsó a ofrecerse como voluntaria: “Me animaron mucho mis amistades, lo bien que hablaban de la experiencia”. Por su parte, Anka, de Rumanía, añade: “Aquí no hay competencias. Te enseñan a hacer las cosas de la mejor manera posible para que todos por igual aprendamos y a su vez podamos compartirlo con los demás”.



La obra, que ha durado casi cuatro meses, ha consistido en varias mejoras para que el edificio sea más respetuoso con el medio ambiente y energéticamente eficiente.



Aunque los testigos de Jehová están presentes en Guadalajara desde principios de los años 60, no fue hasta hace 50 años —gracias a la recién conseguida libertad religiosa— que pudieron tener un local abierto al público para celebrar sus reuniones, situado en la calle Rosal.



El grupo inicial ha visto cómo sus miembros se han multiplicado, pasando de menos de 10 en 1972 a los más de 300 miembros en la actualidad, distribuidos en cuatro congregaciones en la ciudad de Guadalajara.



“A veces se tiene prejuicio a los Testigos por desconocimiento ─declara Vicente de la Morena, portavoz local de los testigos de Jehová en Guadalajara─. Esta jornada de puertas abiertas es una actividad cultural que permite conocer de primera mano y en un ambiente informal qué hacen muchos vecinos y vecinas de la ciudad. Esta jornada pretende fomentar la tolerancia y el respeto hacia personas de diferentes creencias; personas normales y corrientes como cualquier vecino de la ciudad”.