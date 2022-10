UGT recuerda que lleva 10 años denunciando la falta de personal en los museos de El Greco y Sefardí de Toledo

Desde ayer ambos museos permanecen cerrados por la tarde

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 29 de octubre de 2022 , 11:54h

UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha ha vuelto a denunciar la falta de personal que sufren los museos de El Greco y Sefardí de la ciudad de Toledo, una circunstancia que se repite en otros tantos museos estatales del país y que, en el caso de la capital regional y desde ayer viernes (28 de octubre), ha obligado a cerrar ambos centros culturales por las tardes.



El jueves el Ministerio de Cultura y Deporte comunicaba a las direcciones del Museo Sefardí y El Greco la decisión del cierre en horario de tarde, una medida que –tal y como explica Lola Alconez, responsable de la Administración General del Estado de UGT Servicios Públicos CLM- se debe a la falta de personal que sufren ambos museos desde hace muchos años.



“No es la primera vez que ocurre que deben cerrar por las tardes. A lo largo de este año han sido continuadas las ocasiones en las que lo han tenido que hacer; incluso han tenido que cerrar días completos”, apuntaba.



El problema esta vez –añadía- es que el cierre se ha planteado hasta que se resuelvan los problemas de falta de personal, lo que podría prolongar en el tiempo esta situación. El motivo no es otro que el concurso de traslados por el cual algunos trabajadores de la tarde se han marchado a otros centros o bien han pedido en estos mismos centros el turno de mañana.



UGT califica de desidia la actuación del Ministerio ya que, “desde hace tiempo, son conocedores de la falta de personal. El concurso de traslado no ha hecho otra cosa que poner de manifiesto una carencia que venimos denunciando desde hace ya 10 años”.



A pesar de los requerimientos del sindicato, “el Ministerio aún no nos ha comunicado cómo tiene previsto solucionar este problema”, un problema que “se hace más grande si cabe en una ciudad turística como Toledo”.



La Unión General de Trabajadores insiste en que lo que ocurre en Toledo pasa también en otros museos estatales, si bien el Museo Sefardí y de El Greco son los primeros que se han visto obligados a cerrar por la tarde.