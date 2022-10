Vuelven las Jornadas Micológicas a Sigüenza, de la mano de su Plan de Sostenibilidad Turística

martes 25 de octubre de 2022 , 13:47h

Organizadas desde el Plan de Sostenibilidad Turística de Sigüenza, en colaboración con la Sociedad Micológica local, abordarán todos los aspectos de este recurso de enorme valor ecológico y gastronómico para Sigüenza y la Sierra Norte, en esta ocasión, con el objetivo de ofrecer un nuevo atractivo para seguntinos y visitantes, que contribuya a dar a conocer y poner en valor el rico entorno natural de Sigüenza.El Ayuntamiento de Sigüenza, desde su Plan de Sostenibilidad Turística, en colaboración con la Sociedad Micológica seguntina, recupera las Jornadas Micológicas con un completo y atractivo programa de actividades durante el fin de semana del 12 y 13 de noviembre.Lo hará desde todos los ángulos posibles: científico y natural, gastronómico e incluso artístico, convocando una nueva edición del concurso fotográfico que en esta ocasión se denomina 'Las setas en su hábitat natural'. Todas las actividades que se han convocado están abiertas a la participación de vecinos y visitantes, si bien para algunas de ellas es necesaria reserva previa de plaza.En la jornada de sábado, 12 de noviembre, y en la sala de exposiciones de la Plazuela de la Cárcel se van a exponer ejemplares recolectados en la comarca de la Sierra Norte. Expertos de la Sociedad Micológica mostrarán al público cuáles son las diferentes especies recogidas en la muestra, resumiendo sus características y propiedades en sucesivas explicaciones. Además, Javier Munilla, presidente de la Sociedad, impartirá una conferencia sobre Micología en la que abordará aspectos más y menos conocidos sobre setas y hongos, que incluirán desde su uso por las diferentes culturas, hasta un resumen de algunas de sus propiedades en la cocina.Y, de la teoría, a la práctica. El domingo, día 13 de noviembre, se ha convocado una salida al campo interpretativa y de introducción a la identificación de especies en la que, además, se mostrará el código de buenas prácticas del recolector, divulgando así cual es el uso y disfrute apropiado y sostenible de este importante recurso. Además de identificar e incluso recolectar, los expertos de la Sociedad Micológica explicarán el valor de los hongos en el medio natural y para los seres humanos, ya que son utilizados en medicina, en la fabricación del pan, vino, queso o yogur. Y, por supuesto, porque de los hongos fructifican las apreciadas setas. Para participar en esta actividad, es necesario inscribirse previamente en la oficina de Turismo de Sigüenza (949 34 70 07 o [email protected] ).Cómo no, también habrá sitio para la degustación, ya que tanto el sábado como el domingo a las 13:00 horas, se ofrecerá en la Plazuela de la Cárcel la degustación de un plato elaborado con setas.Adicionalmente, son muchos los bares y restaurantes en el municipio que incluyen como ingredientes hongos y setas en sus platos, especialmente en temporada de otoño. En este sentido, conviene recordar que en Sigüenza se dan las más exquisitas setas que se puedan llevar a una cocina para el disfrute de los paladares más delicados.Así, nueve de ellos han preparado, especialmente para la ocasión, bien menús completos, bien tapas, basadas en setas y hongos. Hay opciones para todos los paladares y para todos los bolsillos. Los establecimientos que participan son el Parador de Turismo, la Tascona de la Cárcel, Restaurante Calle Rompeculos, Atrio, Lantigua, Alameda Tapas, Restaurante Bodega de Sigüenza, Restaurante Baja y Restaurante La Granja de Alcuneza.Por último, pero no por ello menos atractivo, el Ayuntamiento de Sigüenza convoca un concurso de fotografía, bajo el epígrafe “Las setas en su hábitat natural”. Podrán participar en el concurso todas aquellas personas que lo deseen, mayores de edad, aficionadas a la fotografía y/o a la micología. Cada participante podrá presentar un máximo de 3 obras, que deberán ser originales e inéditas.La inscripción es gratuita y los participantes tendrán plena libertad en cuanto a la técnica y el estilo, si bien los trabajos se presentarán en color y las fotografías no podrán tener efectos realizados mediante programas de retoque fotográfico. Las fotografías se presentarán impresas, en tamaño 20 x 25 cm. Y deberán estar montadas en cartulina blanca tamaño A4. Podrán entregarse o enviarse a la Oficina de Turismo de Sigüenza.Todas las imágenes presentadas a concurso quedarán expuestas en la Plazuela de la Cárcel durante los días de celebración de las Jornadas Micológicas, de manera que los ganadoresserán elegidos mediante votación popular que se llevará a cabo de manera anónima. Los votos serán recogidos hasta el domingo 13 de noviembre a las 13:00horas y tras su recuento, se anunciarán los ganadores en la clausura de las Jornadas, el mismo domingo a las 14:30 horas, procediéndose a la entrega de los dos premios: trofeo y guía de setas, y diploma y guía de