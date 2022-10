Abierta la exposición “¡Líbranos de todo mal” en la Sala Multiusos de la Diputación de Guadalajara

viernes 21 de octubre de 2022 , 11:15h

Ayer quedó abierta en la Sala Multiusos de la Diputación de Guadalajara la exposición “¡Líbranos de todo mal!” con piezas en torno a protección y las creencias en la arqueología y en la cultura tradicional de Guadalajara que está organizada por el Centro de la Cultura Tradicional dependiente de la Institución Provincial.



La exposición sirvió, al igual que la conferencia “La protección y las creencias en la cultura tradicional de Guadalajara” de José Antonio Alonso, para dar comienzo a las actividades del III Encuentro de Etnología de Guadalajara que se celebra este fin de semana. Precisamente José Antonio Alonso, el anterior director del Centro de la Cultura Tradicional, destaca en la introducción a la exposición que “durante los miles de años, en los que personas y animales han habitado estas tierras, que hoy forman la actual provincia de Guadalajara, nuestras gentes han ido creando una serie de estrategias para protegerse de todo tipo de males, más o menos reales o imaginarios, que les acechaban a sí mismos, a sus familias, a su comunidad, a sus animales, haciendas y cosechas”.



Explica Alonso que “para mostrar al público el discurso expositivo, de una forma didáctica, se ha dividido la exposición en apartados que no son estancos, pues continuamente se tocan e influyen” siendo el objetivo general de las prácticas que aparecen en la muestra “librar al individuo del mal, de la desgracia y de la mala fortuna, pero ese objetivo se afrontaba y se afronta, todavía hoy, en algunos casos, desde distintas circunstancias” y si bien estima que muchas de estas prácticas están en retroceso, “el pensamiento mágico sigue teniendo una cierta vigencia en nuestras sociedades digitales, teóricamente racionales y avanzadas” y aclara que “dada la amplitud del tema, se ha tenido que acotar el alcance de la exposición, centrándose, especialmente, en las piezas de los fondos del Centro de Cultura Tradicional y del Museo de Guadalajara, así como en algunas de colecciones particulares”.



Por apartados, la exposición se conforma en torno a la protección individual y el ciclo vital (mal de ojo, protección a la infancia, los adultos o “el último viaje con maracas, escapularios, colgantes, etc), la protección de la casa y la familia (con elementos tanto en el exterior como en interior con ramos, imágenes o diferentes amuletos), la protección de los animales domésticos (esquilas, badajos o cencerros realizados con cruces o imágenes de santos), la protección de la comunidad, la actualidad de los elementos y ritos protectores (cintas, pulseras, piedras, anillos, collares, etc) procedentes Colección Alonso-Calleja, de otras Colecciones Particulares, el Museo de Guadalajara o la propia Diputación Provincial.



La exposición, que cuenta con la colaboración del Museo de Guadalajara dependiente de la Junta de Castilla-La Mancha, permanecerá abierta hasta el próximo 12 de noviembre y podrá visitarse gratuitamente de 18 a 21 horas de lunes a sábados (excepto festivos).