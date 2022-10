El hospital de Guadalajara forma a sus profesionales en los últimos conocimientos relativos a infecciones de transmisión sexual

Ha aumentado la incidencia de las ITS en los últimos años

jueves 20 de octubre de 2022 , 11:26h

La Gerencia del Área Integrada de Guadalajara, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) continúa su apuesta por la formación continuada de sus profesionales.



Los próximos días 21 y 23 de noviembre se celebrará un curso de actualización en infecciones de transmisión sexual (ITS). La formación, coordinada por el médico internista Miguel Torralba, se dirige a licenciados, diplomados y técnicos sanitarios con el fin de mejorar su conocimiento de las ITS con una puesta al día en materia de diagnóstico, tratamiento y manejo de las parejas sexuales.



Como destaca el doctor Torralba, en la última década ha aumentado de manera importante la incidencia de las ITS. Distintas circunstancias como determinadas prácticas sexuales (Chemsex), el inicio cada vez más temprano en las relaciones sexuales y la irrupción de las redes sociales y las aplicaciones de contactos han favorecido el aumento sustancial de estas patologías en los últimos años y con ello de las consultas sobre síntomas compatibles con ITS en los centros de salud, servicios de urgencias o consultas de Dermatología, Medicina Interna, Ginecología, Urología o Digestivo.



Por otra parte, hay que destacar la mejora de las técnicas microbiológicas que han facilitado el diagnóstico de estas enfermedades en los últimos años y por ello la importancia de actualizar conocimientos en este ámbito.



Para ello, el curso contará con la participación de profesionales de las áreas de Medicina Interna, Microbiología, Dermatología, Ginecología y el servicio de Urgencia hospitalaria. Se dará a conocer a los interesados las nuevas técnicas microbiológicas en el diagnóstico de las ITS, como la PCR múltiple de

exudados o úlceras, o los principales síndromes clínicos y manifestaciones de las distintas enfermedades de transmisión sexual.



Entre los temas que se abordarán se hará hincapié en el conocimiento y manejo de la sífilis, el virus del papiloma humano, las úlceras y ‘verrugas genitales’, la viruela del mono (MonkeyPox) o aspectos relacionados con la profilaxis pre-exposición del VIH, entre otros muchos.



Miguel Torralba subraya que “la actualización y formación en ITS es de máxima importancia para los médicos de Atención Primaria, que son los que en primera instancia van a abordar mayoritariamente este tipo de patología”.