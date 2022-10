El Colegio de abogados de Guadalajara reclama más medios y atención para el Turno de Oficio

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 14 de octubre de 2022 , 18:28h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara ha celebrado en el salón de actos del centro San José de la Diputación Provincial el acto central de la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar, que ha recuperado la normalidad total tras haberse superado los momentos más difíciles de la crisis sanitaria del Covid.



Como es habitual, el acto ha estado protagonizado por dos momentos fundamentales, la jura o promesa de nuevos colegiados y la entrega de reconocimientos a aquellos que lo merecían por años vinculados al ICA de Guadalajara o por el ejercicio de su profesión.



En primer lugar, el ICA de Guadalajara ha dado la bienvenida a la colegiación a cuatro nuevos abogados que, junto a sus padrinos, han jurado o prometido su ingreso en la profesión.



Después llegaba el momento de reconocer, según el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del ICA de Guadalajara, la trayectoria de los colegiados más veteranos.



Por sus 50 años de colegiación, recibía emocionado una distinción el abogado Javier de Irízar, en estos momentos no ejerciciente por el cargo que ocupa en la actulidad como presidente del Consejo Consultivo Castilla-La Mancha que exige dedicación exclusiva, y que agradecía a la Junta de Gobierno actual del ICA “la interpretación generosa” del reglamento de concesión de distinciones por haber permitido este premio aún no estando en activo en estos momentos.



Javier de Irízar ha intervenido para recordar sus inicios en el despacho de su padre y aseguró que, a pesar de su carrera política, “siempre me sentí abogado y nunca quise dejarlo”, añadiendo que “cuando termine este mandato que son cinco años, ya veremos” en referencia a su futuro en la Abogacía que empezó a ejercer en julio de 1972.



Tras él, nueve compañeros han recibido una distinción para reconocer más de 25 años como colegiados. Y como se había anunciado en el mes de julio, en el día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, hoy se ha reconocido la labor de cerca de medio centenar de letrados de Guadalajara, que llevan más de 25 años asignados en el turno de oficio, con un diploma refrendado tanto por el Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara como por el Consejo General de la Abogacía Española. Una distinción que viene a reconocer su dedicación a este sistema de asistencia jurídica gratuita, y de manera muy especial, durante los momentos más difíciles de la pandemia.



Por último, dos trabajadores del ICA de Guadalajara, David Martínez y Raúl Segura, han recibido una placa conmemorativa por cumplir 25 años de trabajo al servicio de los ciudadanos, de los colegiados y de la Junta de Gobierno del colegio profesional.



Para cerrar el acto, tomaba la palabra el Decano del ICA de Guadalajara, Emilio Vega Ruiz, quien dedicó sus primeras palabras a destacar la ausencia de uno de los miembros de su Junta de Gobierno, Juan Taberné, intervenido quirúrgicamente y al que deseó una pronta recuperación.



Además de agradecer a todos los colegiados en este acto público su apoyo en las últimas elecciones que permitieron su reelección, el Decano quiso ser contundente, una vez más, en la defensa de la Justicia Gratuita: “Quiero volver a denunciar y lo haré hasta la saciedad el maltrato que reciben los abogados del Turno de Oficio, sobre todo, por parte del Ministerio de Justicia”, señalando la falta de medios y de dignidad para los profesionales que ejercen su labor en defensa de los que más lo necesitan.



Una vez más, Emilio Vega Ruiz ha criticado la falta de servicios de la sede judicial de Guadalajara inaugurada hace un año y medio, principalmente para mejorar la labor de los abogados, al tiempo que ha vuelto a recordar al alcalde de la ciudad, presente en el acto, el compromiso adquirido por la institución que dirige con la Abogacía para inaugurar de manera oficial una glorieta dedicada al Turno de Oficio, lo que contribuiría a mejorar la imagen del mismo en la sociedad.



“Nos lo merecemos más que de sobra porque la sociedad no sabe lo que sufre el Turno de Oficio, sobre todo, por el ajusticiado”, ha señalado Vega Ruiz, quien además ha dado a conocer el notable incremento del número de quejas que recibe el ICA de Guadalajara en los últimos años que se circunscriben a la falta de medios en este servicio de justicia gratuita que, ha dicho, “es un servicio público y un derecho amparado en la Constitución” y son quejas por las que el abogado no debe ser reprendido por el ciudadano.



El Decano del ICA de Guadalajara agradeció la colaboración de la Diputación de Guadalajara para continuar con el servicio de asistencia jurídica a pueblos con poca población y animó a otras entidades representadas en la sala, Junta de Comunidades y Ayuntamiento de Guadalajara, a buscar fórmulas de colaboración con el colegio para beneficio de los ciudadanos como existieron en distintos programas años atrás.



“Hay que dar visibilidad al Colegio de Abogados y defender más a este colectivo”, ha pedido a sus compañeros Emilio Vega Ruiz, que ha querido animar a los nuevos colegiados diciéndoles que “creo que habéis escogido la profesión más bonita del mundo”.



Para finalizar, Emilio Vega Ruiz ha querido recordar la figura de Rafael Monge, que fue Decano del ICA de Guadalajara antes que él, por su fallecimiento en el último año.



A esta festividad de la Virgen del Pilar que celebraba el ICA de Guadalajara, acudieron representantes de la vida civil de la ciudad y la provincia de Guadalajara. Además de autoridades académicas, militares y religiosas, estuvieron presentes representantes de Ceoe-Cepyme, así como miembros de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, con su alcalde Alberto Rojo a la cabeza acompañado por los concejales Sara Simón, Rafael Pérez Borda, Pilar García y Fernando Parlorio, así como la delegada provincial de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Pilar Cuevas, además de otros representantes del ámbito judicial como la fiscal jefe provincial, la presidencia de la Audiencia Provincial, el juez decano, el presidente de la Abogacía regional y los máximos responsables de otros colegios profesionales de la ciudad.