El ICA de Guadalajara se une al manifiesto de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio del Consejo General de la Abogacía

martes 12 de julio de 2022 , 12:32h

El Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara se une al manifiesto publicado por el Consejo General de la Abogacía del Española en el día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio que se conmemora cada 12 de julio.



Desde el ICA de Guadalajara se considera que el trabajo de los letrados que ejercen el Turno de Oficio es indispensable e insustituible y, por tanto, no se entiende el maltrato sistemático, con un sistema retributivo totalmente desfasado, que sufre este servicio público por parte de las administraciones públicas, concretamente por el Ministerio de Justicia.



Desde el ICA de Guadalajara se exige que el baremo contemple la totalidad de las actuaciones realizadas por los letrados que ejercen el Turno de Oficio, así como que estos servicios se paguen a tiempo.



Por desgracia, la exigencia de reclamar dignidad para el Turno de Oficio no es nueva y esto ha llevado a la profesión a manifestar un claro malestar y un hartazgo con una situación de desidia por parte del Ministerio de Justicia que hace que el día de hoy sea un día para la reivindicación y no para la celebración como debería ser.



La principal preocupación de los abogados que ejercen el Turno de Oficio es garantizar el derecho a una defensa digna para los colectivos más vulnerables de la sociedad, más en un tiempo en el que estamos siendo testigos de los primeros azotes de una crisis económica que está dejando a muchos ciudadanos sin recursos propios y que necesitan los servicios de la Justicia Gratuita.



Entre los más afectados, también están los migrantes y las víctimas de violencia de género, por lo que hay que dotar de medios al Turno de Oficio para que puedan garantizarse las mejores condiciones para su defensa.



Por todo ello, desde el ICA de Guadalajara exigimos al Ministerio de Justicia que actúe para dignificar el servicio de Justicia Gratuita y defienda el Turno de Oficio porque, con ello, lo que hace es dar cumplimiento al principio constituciOnal que señala que ningún ciudadano puede afrontar un proceso legal sin contar con el asesoramiento de un abogado.



Entrega diplomas



Coincidiendo con el día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, se va a reconocer la labor de cerca de medio centenar de letrados, que llevan más de 25 años asignados en el turno de oficio, con un diploma refrendado tanto por el Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara como por el Consejo General de la Abogacía Española.