APAG desvela las condiciones de la nueva PAC ante unos 500 agricultores

martes 20 de septiembre de 2022 , 19:28h

El presidente de APAG, Juan José Laso, ha dejado clara la postura de la organización, que considera que se trata de una Reforma “tremendamente negativa para las explotaciones profesionales”; que “es mala para el sector y para Guadalajara, ya que por ejemplo una hectárea de cebada en Guadalajara va a cobrar menos que en otra parte del territorio nacional; además nuestros ganaderos van a necesitar más cabezas de ganado para cobrar lo mismo” y lo peor – ha añadido-es que limita nuestra libertad para gestionar nuestra propia explotación agrícola”.



Laso ha sido muy crítico con el Gobierno de España “que está inmóvil”, ha dicho- “es incapaz de habilitar ninguna ayuda a la agricultura ni a la ganadería y no responde a esta multitudinaria de hace unos meses en Madrid”. Se ha referido también a “la idea peregrina” de la vicepresidenta del gobierno de querer limitar los precios de los alimentos básicos para solucionar la inflación. “Esto sería la ruina de nuestro sector porque la gran distribución nunca va a bajar sus márgenes”. Ha señalado Laso.



El presidente de APAG ha querido trasladar un mensaje optimista, a pesar de las dificultades, un mensaje positivo y de ánimo, recordando que “nuestra sociedad tiene un defecto, todos los días come y varias veces al día y nosotros producimos esos alimentos, por eso somos imprescindibles, somos esenciales”.



El secretario general de APAG, Antonio Torres, ha explicado a través de una detallada presentación los datos, cifras y condiciones de los reglamentos que conforman la nueva PAC para el período 2023-2027, a falta de los mínimos cambios que pueda haber al resolver algunas alegaciones.



El agricultor de secano, que es el mayoritario en la provincia de Guadalajara tendrá que acogerse a los eco regímenes, que principalmente son tres: la rotación de cultivos, siembra directa o dejar de cosechar un porcentaje de su explotación, en concreto un 7%.



APAG ha convocado estas jornadas informativas en un momento en que el agricultor necesita tener clara la tesitura, para poder planificar las siembras de esta campaña que comienza.; Por ejemplo en el eco régimen de la rotación es obligatorio un 10% de cultivos mejorantes, de los que un 5% tienen que ser fijadores de nitrógeno; el profesional tiene que preparar semilla, preparar abono, etc.. “y eso haya que hacerlo ahora y no se puede esperar al 31 de Diciembre que es cuando se van a aprobar los reales decretos”, ha señalado el secretario general de APAG.



Una de las principales novedades de la reforma, contra la cual se han presentado alegaciones, es la conversión de las unidades ganaderas (UGM), que representa un grave perjuicio para la ganadería; en el ovino se pasa de 0,15 a 0.10 UGM; eso implica que un ganadero para cobrar lo mismo necesita un 50% más de animales en su explotación y en el vacuno se pasa de 1 UGM a 0,8, con lo que se necesita un 20% más de explotación para cobrar lo mismo que cobraba hasta ahora.



Si estas explotaciones ganaderas no aumentan el número de animales van a cobrar 2/3 de lo que cobraba, lo que puede hacer peligrar la viabilidad de muchas explotaciones ganaderas dada la coyuntura de incremento de precios de los piensos.



Las reuniones continuarán el jueves en Molina de Aragón y el viern¬es en Sigüenza, para acercar la información a los agricultores y ganaderos de las distintas comarcas de la provincia.



El Departamento Agrario de APAG asesorará personalmente a cada uno de sus socios para que planifiquen de la mejor manera su explotación y puedan acceder a las nuevas ayudas de los eco regímenes, sin ver reducidos sus ingresos.