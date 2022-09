Ana Guarinos denuncia el “cinismo” de Page y le recuerda que fue “pionero” en pactar con Podemos

martes 20 de septiembre de 2022

La diputada regional del PP Ana Guarinos ha cargado contra el “cinismo” del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por sus declaraciones a el diario ‘El Mundo’ en las que asegura que si el PSOE continúa “con las mismas compañías sufrirá un castigo” y censurase las críticas del Gobierno al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.



En una carta abierta enviada a los medios de comunicación, Guarinos afirma que “ante tanta muestra de falsedad y de postureo”, los castellanomanchegos “merecen saber la verdad”.



“Vuelves a buscar notoriedad a costa del Partido Popular, en un burdo intento por parecer —que no es lo mismo que ser— moderado y aparentemente —que no en la realidad— contrario a Sánchez”.



Así, ha continuado diciendo que Page hoy “simula” estar en contra de las “compañías” del PSOE, cuando fue “el primer político de toda España en dar entrada a Podemos en las instituciones, concretamente en el Gobierno de Castilla-La Mancha cuando tú lo presidías”. “Te recuerdo Emiliano, que eres pionero y el artífice de que los comunistas de Podemos estén hoy en muchas instituciones”.



Dicho esto, la dirigente ‘popular’ ha lamentado que Page tenga “el valor” de hablar de cómo, según él, elevó la voz frente a los indultos, olvidándose —ha apuntado Guarinos— que el pasado 17 de junio de 2021, cuando el PP presentó en las Cortes regionales un debate general en el que se pedía condenar los indultos a los presos del procés, el presidente de Castilla-La Mancha “votó en contra”.



INDULTO A GRIÑÁN

Sobre el indulto a Griñán, ha dicho la diputada del PP, Page ha omitido explicar que la pasada semana, “prohibió” a su grupo parlamentario en las Cortes regionales, “a través del rodillo parlamentario de la mayoría absoluta”, hablar de su parecer y opinión en relación con los indultos políticos, “ya sea por ser socios del gobierno los delincuentes o por ser socialistas”. “Claro que, para ti, Griñán y los condenados por el mayor caso de corrupción de la historia de la Democracia son ejemplares y gente honorable”.



Para Guarinos, aunque Page “quiera mostrarte cercano al PP”, no tiene en común “absolutamente nada”. “Eres un equilibrista que se debate entre parecer moderado en los medios y no perder ese maquillaje permanente tras el que se encuentra el mejor aliado del sanchismo y de las políticas sanchistas”, añade la ‘popular’.



Por lo tanto, Guarinos afirma que no puede “más que lamentar” que Page “siga siendo el primero, el campeón de la mentira, el postureo, la apariencia y cinismo”. “Me duele mucho más, he de decir, que también seas el campeón de la mala gestión económica para autónomos y empresas, el que peores datos ha cosechado por la gestión del COVID o que seas uno de los gobiernos que más utiliza la mayoría absoluta para imponer el rodillo parlamentario. También que hayas sido el pionero en los pactos con los comunistas de Podemos que se han convertido en un verdadero problema para las instituciones y para los españoles, con la venia tuya y de Sánchez”, concluye Guarinos.