APAG y Coagral siguen creciendo en servicios y comercialmente

martes 14 de junio de 2022 , 13:45h

Con poca presencia de asociados debido al inusual adelanto de la campaña de siega, se han celebrado esta mañana las Asambleas generales ordinarias de la APAG y de su sociedad comercializadora, SAT 6061 Coagral- correspondientes al 2021.



El pasado ejercicio continuó siendo atípico debido al alargamiento de la pandemia, pero al igual que en 2020, la Organización no ha frenado su actividad, ni ha dejado de prestar servicio un solo día.



Este esfuerzo, unido a la buena campaña agrícola han dado como resultado un incremento de la facturación por ventas en la SAT Coagral, que ha alcanzado la cifra récord de 43,6 millones de euros, respecto a los 38,8 millones de euros del ejercicio anterior. El crecimiento se ha dejado notar en todos los sectores productivos, pero especialmente en las secciones de inputs -con un crecimiento de un 14,4% y cereales y graneles, que ha crecido un 13,6 %. Los beneficios antes de impuestos han sido de 287.868 euros.



En su informe el presidente, ha destacado las dos líneas de trabajo primordiales de APAG. Laso ha recordado que “vamos a seguir, aún más si cabe, ayudando a nuestros asociados, ahora que la PAC se pone cada vez más difícil, asesorándoles con el Servicio de Asesoramiento de Explotaciones y formándoles”. El presidente de APAG se ha referido especialmente a los jóvenes incorporados en 2021, “a los que no soltaremos de la mano y seguiremos acompañando y apoyando en todo lo que necesiten”, ha dicho.



La formación en nuevas tecnologías en todos los aspectos de la explotación es otro punto fundamental para buscar la rentabilidad de nuestros agricultores y ganaderos y por eso vamos a seguir formándoles en todo los relacionado con este tema, así como tramitando sus solicitudes para que puedan acceder a los fondos Next Generatión, ya que los grupos Leader no lo van a hacer.



En cuanto a la SAT Coagral, ha manifestado que “el objetivo es seguir siendo referencia en el mercado de cereales y en la venta de insumos a los profesionales, y al mismo tiempo reforzar nuestros supermercados, con la próxima apertura en Sigüenza y afianzar la marca Alimentos de Guadalajara”.



Respecto al Plan estratégico para 2022, el gerente de la SAT Antonio Torres, ha destacado, entre otros proyectos, que finalmente se van a iniciar las obras de la nueva fábrica de piensos en Yunquera de Henares y se van a ampliar las instalaciones en Rueda de la Sierra para dar mejor servicio en esta zona. Además APAG va a contar antes de terminar el año con una sede comarcal en Sigüenza, donde reunir todos los servicios, técnicos, comerciales, de formación, etc. y atender de manera adecuada a los socios de esta importante comarca de la provincia.



Al finalizar las Asambleas se ha presentado el Informe de Monetización del Valor Social de APAG-Coagral, por parte del Tomás Merino, responsable técnico de Fundación Cooperactiva de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha. Se trata de un novedoso proyecto que mediante una metodología analítico-sintética elaborada por la Universidad de Deusto ha conseguido cuantificar el valor social generado de la Organización a partir de la actividad económica y el valor emocional y conocer el valor que se reintegra a la sociedad.