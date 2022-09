NIPACE se reencuentra con Guadalajara en un Vermú Solidario que superó todas las expectativas

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 19 de septiembre de 2022 , 16:25h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

A la espera de calcular los beneficios, las ventas en el Clásico Vermú Solidario by Stromboli y NIPACE estas Ferias y Fiestas de Guadalajara han sido espectaculares: 210 barriles de cerveza, 305 kg. de chorizo frito y 70 kg de langostinos. El presidente de Fundación NIPACE confía en superar el récord de recaudación de 2018, cuando Stromboli entregó 31.700€ a NIPACE: “Estamos muy contentos de comprobar que el Vermú de NIPACE vuelve a ser lo que era”, afirma el presidente de Fundación NIPACE, Ramón Rebollo.



A lo largo de cinco días de intenso trabajo, Fundación NIPACE ha recibido la solidaridad y el cariño de miles de personas, algo que se ha sentido desde la barra del vermú: “hemos vivido estos días con muchísima ilusión, ha sido emocionante sentir la alegría del reencuentro y los abrazos de muchas personas que no se veían desde el Vermú de 2019. Han sido unos días de celebración y también de solidaridad, ya que el Vermú Solidario supone una importante inyección económica para los proyectos de innovación, formación y terapias integrales para los niños y niñas con parálisis cerebral de Fundación NIPACE”.



Todos los que se han acercado al Vermú Solidario de NIPACE estos días han comprobado el buen ambiente que se vivía gracias a la alegría de los voluntarios y nipaceros: “estamos muy agradecidos al equipo de voluntarios de Fundación Ibercaja y de Fundación NIPACE. Han hecho un trabajo impresionante que es parte del éxito de este vermú. También queremos agradecer a las personas de Guadalajara, que se han volcado con este evento un año más, demostrando que vivimos en una ciudad solidaria concienciada con las personas que tienen parálisis cerebral”. Mención especial merecen los vermuteros incondicionales de Stromboli, cuya implicación ha sido fundamental en esta edición del vermú.



Los beneficios del Vermú Solidario by Stromboli &NIPACE irán destinados al futuro Centro de Rehabilitación Internacional de Fundación NIPACE, un proyecto a medio plazo que ya cuenta con el compromiso de las distintas administraciones y que estará ubicado en el barrio de Aguas Vivas de la capital. Junta de Comunidades, Diputación de Guadalajara y Ayuntamiento de Guadalajara están poniendo todo de su parte y ayudando a NIPACE para que este proyecto sea una realidad dentro de muy poco.