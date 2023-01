Fundación NIPACE organiza un taller para familias sobre los problemas de alimentación en el desarrollo

viernes 27 de enero de 2023 , 12:30h

Fundación NIPACE pone en marcha una nueva iniciativa formativa promovida pensando en el bienestar de los niños y niñas con dificultades en el desarrollo. En esta ocasión proponemos un jornada práctica y gratuita para familias sobre los problemas de alimentación en el desarrollo bajo el título “¿Por qué no come bien mi [email protected] ?”. El taller se celebrará en Fundación NIPACE el día 4 de febrero de 9:30 a 13:30h y será un encuentro en el que tendrá lugar un intercambio de ideas y experiencias coordinado por nuestro especialista en disfagia y alimentación, Fermín Sánchez.En el taller se expondrán ideas, impresiones y experiencias vinculadas con los procesos de alimentación en el desarrollo. A lo largo de la mañana se ofrecerá una guía para analizar y reflexionar para que el proceso de alimentación sea exitoso. También hablaremos de por qué a veces los procesos de aprendizaje no se dan tal y como se esperan.La sesión se adaptará a las inquietudes principales que vayan surgiendo, según los diferentes temas tratados y la relevancia que suponga para las familias presentes. Para ello se utilizará una metodología práctica y participativa, complementando con los conocimientos existentes a nivel teórico.Jornada práctica para familias sobre los problemas de alimentación en el desarrollo4 de febrero, de 9:30 a 13:30h en Fundación NIPACE (C/Francisco Aritio, 66, local 17)Taller gratuito. Abiertas inscripciones para familias con niñ@s con problemas en el desarrollo.Inscripción por teléfono en el 949 25 41 40 o por email: [email protected]