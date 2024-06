El profesor Darío Pérez publica un libro a favor de Nipace y Misiones Salesianas

El profesor ha reunido una serie de relatos y vivencias en forma de novela para compartir su manera de ver el mundo

martes 11 de junio de 2024 , 20:18h

Darío Pérez Montiel es profesor en el Colegio Salesianos de Guadalajara y lleva escribiendo pequeños relatos desde hace más de veinte años. Todos ellos, recopilados en forma de novela, intentan recoger el estilo de vida y la educación que ha recibido de su familia y de su entorno más cercano, incluyendo el Colegio Salesianos, donde ha pasado parte de su vida, como alumno, catequista y profesor. Allí dio clase a Raquel Rebollo, origen de Fundación Nipace.



De esta manera, Darío tuvo ocasión de conocer la labor de Nipace por las personas con la parálisis cerebral y por ello ha decidido donar parte de los beneficios obtenidos con su libro a la Fundación Nipace. La recaudación también beneficiará a Misiones Salesianas, una causa con la que el profesor está comprometido.



El libro, titulado “Miguel, siglo y medio después”, es una novela que sintetiza una serie de enseñanzas, vivencias, anécdotas e historias a través de un personaje, Miguel, que es el hilo conductor de la historia. Las ilustraciones han sido realizadas por Javier Molina, padre de Alba, quien también es usuaria de Fundación Nipace. Javier y Darío están unidos por una amistad que también le ha animado a colaborar con Nipace.



Darío realizó una visita al Centro de Rehabilitación de Fundación Nipace y fue recibido por toda la familia Rebollo-De Los Santos. Sus alumnos, Raquel y Ramón, así como sus padres, presidente y secretaria de la Fundación. Darío Pérez considera su colaboración con Nipace un ejercicio de coherencia: “siempre he admirado a quienes me han ayudado y ayudan sin pedir nada a cambio, por ello quiero aportar a la sociedad lo que yo he aprendido plasmado en esta novela y hacerlo de una manera generosa, donando sus beneficios a instituciones que ayudan a otros, como Fundación Nipace y Misiones Salesianas”.



El libro, que tiene un precio de 20€, puede adquirirse ya de manera física en Fundación Nipace o pedírselo directamente a Darío Pérez. También se puede pedir por internet en Amazon o en Casa del Libro.